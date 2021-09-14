13 looks que roubaram a cena no MET Gala 2021

MET Gala 2021: looks que roubaram a cena no tapete bege Crédito: Reuters/Folhapress

Depois de ter sido adiado em 2020, o tradicional METGala, o evento mais esperado do mundo da moda nos Estados Unidos, foi realizado nesta segunda-feira (13). O baile de gala aconteceu no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, com o tema "Na América: Um Léxico da Moda".

A ideia é celebrar a moda estadunidense como uma forma de agradecimento à comunidade da moda por todo o apoio nos 75 anos de The Costume Institute Benefit. E o tapete vermelho, que neste ano foi bege, trouxe muitos looks exuberantes que o baile sempre promete.

Entre os destaques, as trocas de looks do rapper Lil Nas X, Kim Kardashian sem mostrar o rosto, Billie Eilish no estilo princesa e a tenista Naomi Osaka. Vale lembrar que a exposição continuará no ano que vem. Com o tema "Na América: Uma Antologia da Moda", ela estreará no dia 5 de maio de 2022, mês oficial do evento. Confira os looks desta edição.