Como fazer inseticidas caseiros para acabar com formigas e baratas

Em um bolo doce feito recentemente, perto de um suco ou próximo ao lixo da cozinha: esses são alguns lugares que podem ser alvos de formigas e baratas. Se o ditado diz que "santo de casa não faz milagre", as dicas de Lucy Mizael, comentarista do quadro CBN na Sua Casa, da CBN Vitória, mostram que não é bem assim. Confira 5 receitas de inseticidas caseiros para afastar as visitas desagradáveis desses bichinhos.
Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória, a comentarista deu algumas receitas que incluem produtos de fácil acesso. Misturas com álcool, cravo, folha de louro e água podem ajudar no combate a esses insetos. Lucy Mizael lembra que, em caso de grandes infestações, o correto é acionar a dedetização. Confira a entrevista na íntegra e as dicas da especialista.
CBN na sua Casa - Insetos nunca mais! Aprenda a preparar inseticidas caseiros
CONFIRA 5 RECEITAS CASEIRAS:
CHÁ DE CRAVO
Lucy Mizael explica que as baratas não gostam de óleo de lavanda. Algo ainda melhor para afastar os insetos são os óleos essenciais. "Procure borrifar e passar nos armários, também em alguns lugares da cozinha. Só tomar cuidado para não passar o cheiro para pratos e copos", sugere. PRÁTICA: Coloque duas colheres de óleo de lavanda em 500 ml de água. O mesmo vale para óleos essenciais.
A segunda dica não é líquido, mas a folha de louro. Segundo a especialista em cuidados da casa, folha de louro tem que ser fresca. "Não adianta ser aquela do supermercado, que já está seca. Sugiro ir à Vila Rubim ou em qualquer outro lugar", afirma. PRÁTICA: Coloque a folha de ouro em um ambiente. Ela dura até três meses no mesmo lugar.
"É uma substância com boa duração. Procure colocar em tampinhas ou pires, sempre em partes baixas da casa", explica Lucy. PRÁTICA: Misture partes iguais de açúcar refinado com bicarbonato. Se colocar duas colheres de bicarbonato, você coloca duas colheres de açúcar.
"Além de afastar as formigas, essa mistura ajuda até a tirar gordura do fogão", lembra Lucy Mizael. Ela destaca que o borrifador com a mistura pode ficar de fácil acesso para usar sempre. PRÁTICA: Coloque 500 ml de água, 150 ml de uma mistura entre vinagre e álcool, mais 100 ml de detergente.
Lucy Mizael chama atenção para uma quinta dica, agora envolvendo o cravo. PRÁTICA: Duas xícaras de água, com uma colher de sopa de cravo. Deixe fervendo por cinco minutos. Desligue e retire os cravos. Quando esfriar, coloque a água. Não é indicado deixar o cravo na água.