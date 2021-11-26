Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Visitas desagradáveis

Como fazer inseticidas caseiros para acabar com formigas e baratas

Se o ditado diz que "santo de casa não faz milagre", as dicas de Lucy Mizael mostram que não é bem assim. Confira receitas para afastar as visitas desagradáveis desses bichinhos.
Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 20:29

Formigas e baratas nunca mais! Veja 5 receitas de inseticidas caseiros Crédito: Montagem | Pixabay
Em um bolo doce feito recentemente, perto de um suco ou próximo ao lixo da cozinha: esses são alguns lugares que podem ser alvos de formigas e baratas. Se o ditado diz que "santo de casa não faz milagre", as dicas de Lucy Mizael, comentarista do quadro CBN na Sua Casa, da CBN Vitória, mostram que não é bem assim. Confira 5 receitas de inseticidas caseiros para afastar as visitas desagradáveis desses bichinhos.
Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória, a comentarista deu algumas receitas que incluem produtos de fácil acesso. Misturas com álcool, cravo, folha de louro e água podem ajudar no combate a esses insetos. Lucy Mizael lembra que, em caso de grandes infestações, o correto é acionar a dedetização. Confira a entrevista na íntegra e as dicas da especialista.
CBN na sua Casa - Insetos nunca mais! Aprenda a preparar inseticidas caseiros

CONFIRA 5 RECEITAS CASEIRAS:

CHÁ DE CRAVO

Lucy Mizael explica que as baratas não gostam de óleo de lavanda. Algo ainda melhor para afastar os insetos são os óleos essenciais. "Procure borrifar e passar nos armários, também em alguns lugares da cozinha. Só tomar cuidado para não passar o cheiro para pratos e copos", sugere. PRÁTICA:  Coloque duas colheres de óleo de lavanda em 500 ml de água. O mesmo vale para óleos essenciais.
A segunda dica não é líquido, mas a folha de louro. Segundo a especialista em cuidados da casa, folha de louro tem que ser fresca. "Não adianta ser aquela do supermercado, que já está seca. Sugiro ir à Vila Rubim ou em qualquer outro lugar", afirma. PRÁTICA: Coloque a folha de ouro em um ambiente. Ela dura até três meses no mesmo lugar.
"É uma substância com boa duração. Procure colocar em tampinhas ou pires, sempre em partes baixas da casa", explica Lucy. PRÁTICA: Misture partes iguais de açúcar refinado com bicarbonato. Se colocar duas colheres de bicarbonato, você coloca duas colheres de açúcar.
"Além de afastar as formigas, essa mistura ajuda até a tirar gordura do fogão", lembra Lucy Mizael. Ela destaca que o borrifador com a mistura pode ficar de fácil acesso para usar sempre. PRÁTICA: Coloque 500 ml de água, 150 ml de uma mistura entre vinagre e álcool, mais 100 ml de detergente.
Lucy Mizael chama atenção para uma quinta dica, agora envolvendo o cravo. PRÁTICA: Duas xícaras de água, com uma colher de sopa de cravo. Deixe fervendo por cinco minutos. Desligue e retire os cravos. Quando esfriar, coloque a água. Não é indicado deixar o cravo na água.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cbn vitoria Lucy Mizael Limpeza Família
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados