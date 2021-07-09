Um robô aspirador vale a pena? Veja pontos positivos e negativos

Sensores de objetos

De acordo com a especialista, alguns dos aparelhos mais novos que estão disponíveis no mercado vêm com o sistema de mapeamento. A máquina reúne as informações do espaço em que passam desenhando a planta do cômodo como o quarto ou a sala. A partir dos dados, os robôs conseguem limpar o ambiente de maneira mais organizada e em sequência.

A partir de ajustes realizados por meio de controles remotos presentes no aparelho ou por meio de um aplicativo para Android e iOS que se conecta ao aspirador, o dono pode programar a limpeza do ambiente que desejar para o dia e horário que precisar.