Para celebrar: uma festa substitui os presentes

Oferecer uma comemoração para familiares e amigos, dentro das nossas possibilidades, é uma demonstração de afeto e consideração. Crédito: Volodymyr Ivash/ Freepik

Final de ano é uma correria. Estamos sempre com a sensação de que precisamos zerar as pendências antes que dezembro termine. Ufa! Quanto estresse.

Nesse corre-corre, sugiro uma forma diferente de presentear. Vamos trocar a compra de presentes por uma festa?

Sim, em vez de gastar dinheiro e energia comprando presentes individuais, ofereça uma ceia na véspera de Natal, um almoço no dia 25, um jantar de confraternização em alguma data de dezembro, uma noite de Réveillon ou uma comemoração no dia de Reis (seis de janeiro).

É claro que para as crianças continuamos com os presentes, a magia do Natal…

Mas oferecer uma comemoração para familiares e amigos, dentro das nossas possibilidades, é uma demonstração de afeto e consideração.

Organize-se na a preparação e você terá tempo para aproveitar o encontro.

Faça uma lista é a confirmação de presença. Esse é o primeiro passo para um evento de sucesso.

Capriche no cardápio. Pode decidir pelo tradicional de Natal ou algo diferente. Por exemplo: frutos do mar, massas com diferentes molhos, paella, churrasco ou um prato que você faça bem. Não esqueça de fazer algo para quem possa ter algum tipo de restrição alimentar. Organize as bebidas em um local de fácil acesso, um cantinho para as sobremesas e a mesa com as comidas no estilo buffet. Prepare tudo de maneira fácil para que cada convidado sirva-se a vontade no estilo americano, self-service.

Escolher, previamente as músicas, espalhar guardados em vários lugares e garantir a quantidade suficiente de gelo são dicas importantes para o sucesso da comemoração e a sua tranquilidade.

Caso, financeiramente, fique pesado para você arcar com todas as despesas, ofereça a sua casa, capriche na decoração compre um tipo de bebida ou prepare uma comida gostosa e deixe que cada um traga alguma coisa.

O importante é celebrar a vida e fortalecer os laços com as pessoas importantes para nós!

Estar presente é um belo presente.

Feliz Natal!