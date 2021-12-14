Saiba organizar as festas de fim de ano sem faltar comida, bebida e animação

Para a festa de fim de ano ser animada, não pode faltar comida e bebida Crédito: Shutterstock

Vou dividir aqui, dicas para organizar uma festa sem correr risco de faltar comida e bebida e sobrar animação. Organizar um evento é uma responsabilidade e, na maioria das vezes, vem acompanhada por uma certa insegurança. Não pode faltar comida. Qual a quantidade de bebida suficiente? Quais bebidas servir? Espumante, whisky e cerveja.

É muito importante iniciar a organização da festa com uma lista de convidados e com o estilo da mesma definido. Dançante, churrasco, formal, descontraído... Enfim, isso irá garantir uma harmonia entre o serviço, o local e a personalidade.

Festas dançantes significam um maior consumo de bebidas. Então, seguem algumas dicas para um evento com cem convidados.

SALGADINHOS: calcule 8 unidades por pessoa se houver jantar ou almoço; 12 se houver apenas prato quente; ou 20 se for só coquetel





calcule 8 unidades por pessoa se houver jantar ou almoço; 12 se houver apenas prato quente; ou 20 se for só coquetel DOCINHOS: de 4 a 5 unidades por pessoa; escolha doces variados





de 4 a 5 unidades por pessoa; escolha doces variados GARÇONS: calcule um garçom para cada 12 convidados. Lembre-se de contratar ajudantes de cozinha – lavar a louça repor bandejas e arrumar as travessas





calcule um garçom para cada 12 convidados. Lembre-se de contratar ajudantes de cozinha – lavar a louça repor bandejas e arrumar as travessas VOLUME DE COMIDA: 400 gramas por pessoa, levando em conta o ingrediente principal de cada prato: para massa, de 150 a 200 gramas; para carne vermelha ou branca, 180 gramas; para peixe, 250 gramas e mais 150 gramas de arroz cozido e 90 gramas de vegetais e frutas





400 gramas por pessoa, levando em conta o ingrediente principal de cada prato: para massa, de 150 a 200 gramas; para carne vermelha ou branca, 180 gramas; para peixe, 250 gramas e mais 150 gramas de arroz cozido e 90 gramas de vegetais e frutas BOLOS: 1 quilo para cada 15 pessoas

Lembre-se de saber o número de convidados para saber calcular a quantidade de comida e bebida Crédito: Shutterstock

NA DOSE CERTA: CÁLCULO DE BEBIDAS PARA UMA FESTA COM 100 PESSOAS

ÁGUA: 20 garrafas (1 para cada 5 pessoas)





CERVEJA: 4 latas ou 1 garrafa por pessoa





4 latas ou 1 garrafa por pessoa COQUETEL DE FRUTAS: 3,5 litros (1 para cada 30 pessoas)





3,5 litros (1 para cada 30 pessoas) REFRIGERANTE: 25 garrafas (1 para cada 4 pessoas)





25 garrafas (1 para cada 4 pessoas) VINHO TINTO: 25 garrafas (1 para cada 4 pessoas)





25 garrafas (1 para cada 4 pessoas) VINHO BRANCO: 20 garrafas (1 para cada 5 pessoas)





20 garrafas (1 para cada 5 pessoas) PROSECCO OU CHAMPANHE: 50 garrafas (1 para cada 2 pessoas)





50 garrafas (1 para cada 2 pessoas) WHISKY: 12 unidades



Acredito ser importante definir o tempo de festa. Em minha opinião, quatro horas é perfeito e não mais que cinco. Geralmente é no excesso que as confusões acontecem. Bebedeira, confusão e, até brigas. Não é essa a intenção né?

Quem faz festa deseja alegria, acolhimento, diversão e alto astral.