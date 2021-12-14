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Saiba organizar as festas de fim de ano sem faltar comida, bebida e animação

Selecionamos dicas para você organizar um evento dançante para até 100 pessoas e não passar por nenhum problema perante os convidados

Públicado em 

14 dez 2021 às 09:33
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Festa de fim de ano, evento familiar, empresa, aniversário, confraterniazação
Para a festa de fim de ano ser animada, não pode faltar comida e bebida Crédito: Shutterstock
Vou dividir aqui, dicas para organizar uma festa sem correr risco de faltar comida e bebida e sobrar animação. Organizar um evento é uma responsabilidade e, na maioria das vezes, vem acompanhada por uma certa insegurança. Não pode faltar comida. Qual a quantidade de bebida suficiente? Quais bebidas servir? Espumante, whisky e cerveja.
É muito importante iniciar a organização da festa com uma lista de convidados e com o estilo da mesma definido. Dançante, churrasco, formal, descontraído... Enfim, isso irá garantir uma harmonia entre o serviço, o local e a personalidade.
Festas dançantes significam um maior consumo de bebidas. Então, seguem algumas dicas para um evento com cem convidados.
  • SALGADINHOS: calcule 8 unidades por pessoa se houver jantar ou almoço; 12 se houver apenas prato quente; ou 20 se for só coquetel

  • DOCINHOS: de 4 a 5 unidades por pessoa; escolha doces variados

  • GARÇONS: calcule um garçom para cada 12 convidados. Lembre-se de contratar ajudantes de cozinha – lavar a louça repor bandejas e arrumar as travessas 

  • VOLUME DE COMIDA: 400 gramas por pessoa, levando em conta o ingrediente principal de cada prato: para massa, de 150 a 200 gramas; para carne vermelha ou branca, 180 gramas; para peixe, 250 gramas e mais 150 gramas de arroz cozido e 90 gramas de vegetais e frutas

  • BOLOS: 1 quilo para cada 15 pessoas
Ceia de natal
Lembre-se de saber o número de convidados para saber calcular a quantidade de comida e bebida Crédito: Shutterstock

NA DOSE CERTA: CÁLCULO DE BEBIDAS PARA UMA FESTA COM 100 PESSOAS

  • ÁGUA: 20 garrafas (1 para cada 5 pessoas)

  • CERVEJA: 4 latas ou 1 garrafa por pessoa

  • COQUETEL DE FRUTAS: 3,5 litros (1 para cada 30 pessoas)

  • REFRIGERANTE: 25 garrafas (1 para cada 4 pessoas)

  • VINHO TINTO: 25 garrafas (1 para cada 4 pessoas)

  • VINHO BRANCO: 20 garrafas (1 para cada 5 pessoas)

  • PROSECCO OU CHAMPANHE: 50 garrafas (1 para cada 2 pessoas)

  • WHISKY: 12 unidades
 Acredito ser importante definir o tempo de festa. Em minha opinião, quatro horas é perfeito e não mais que cinco. Geralmente é no excesso que as confusões acontecem. Bebedeira, confusão e, até brigas. Não é essa a intenção né?
Quem faz festa deseja alegria, acolhimento, diversão e alto astral.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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