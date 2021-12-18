Não exagere nas doses e na alegria para não passar por arrependimentos no dia seguinte Crédito: Shutterstock

Tenho uma amiga que diz “depois de certa idade, não ficamos de ressaca e, sim, doentes”. É a mais pura verdade.

Bebida em grande quantidade só garante a alegria por algumas horas. E essas horas alegres, quando passam, podem vir acompanhadas de arrependimentos.

Se você tiver sido inconveniente com alguém, peça desculpas. Mas lembre-se que ninguém é tão sóbrio que nunca deu um vexame. Todos nós já passamos por isso ou algum dia iremos passar.

E quando a ressaca chegar, cuide-se! Hidrate-se, beba muita água. E pense três vezes antes de exagerar novamente.