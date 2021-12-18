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Luciana Almeida

Depois de certa idade, não ficamos de ressaca e, sim, doentes

Bebida em grande quantidade só garante a alegria por algumas horas. E essas horas alegres, quando passam, podem vir acompanhadas de arrependimentos

Públicado em 

18 dez 2021 às 04:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Homem com ressaca e garrafas vazias de cerveja
Não exagere nas doses e na alegria para não passar por arrependimentos no dia seguinte Crédito: Shutterstock
Tenho uma amiga que diz “depois de certa idade, não ficamos de ressaca e, sim, doentes”. É a mais pura verdade.
Bebida em grande quantidade só garante a alegria por algumas horas. E essas horas alegres, quando passam, podem vir acompanhadas de arrependimentos.
Se você tiver sido inconveniente com alguém, peça desculpas. Mas lembre-se que ninguém é tão sóbrio que nunca deu um vexame. Todos nós já passamos por isso ou algum dia iremos passar.
E quando a ressaca chegar, cuide-se! Hidrate-se, beba muita água. E pense três vezes antes de exagerar novamente.
Se divertir é divino, mas exagerar na dose da bebida mais de uma vez pode ser muito desagradável. Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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ressaca Comportamento Bebida Alcoólica
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