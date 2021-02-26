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Diversidade

Brinquedo Mr. Potato Head terá gênero neutro

Fabricante tira 'mister' do nome do brinquedo, que passa a se chamar 'Potato Head'

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 14:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 fev 2021 às 14:12
Novos bonecos da linha
Novos bonecos da linha "Mr. Potato Head" vão passar a ter gênero neutro e se chamar apenas "Potato Head", anunciou a fabricante Crédito: Divulgação / Hasbro
O fabricante do clássico brinquedo "Mr. Potato Head", vendido no Brasil como "Senhor Cabeça de Batata", está tirando o título de mister (senhor) e renomeando o boneco de plástico de "Potato Head". A empresa Hasbro, que criou o boneco em 1952, anunciou a mudança nos Estados Unidos nesta quinta-feira (25), segundo a CNN.
O Potato Head é uma batata de plástico com um conjunto de recursos removíveis, incluindo orelhas, olhos, óculos, bigode, pés e braços salientes e patetas. O produto é chamado de "Sr." há muito tempo, mas incluía uma "Sra." e baby spuds.
"A Hasbro está garantindo que todos se sintam bem-vindos no mundo da Potato Head retirando oficialmente o nome da marca e logotipo Mr. Potato Head do Mr. Potato Head para promover a igualdade de gênero e inclusão", disse a empresa. O brinquedo com a marca nova será lançado no outono americano.
Muitos fabricantes de brinquedos vêm se adaptando às mudanças culturais há anos, atualizando marcas clássicas para se relacionar com as crianças de hoje e refletir famílias mais modernas. Nos Estados Unidos, o lançamento de brinquedos sem o gênero definido tem sido uma tendência. Em 2019, a Mattel, que fabrica a Barbie, lançou uma linha de bonecos de gênero neutro.

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