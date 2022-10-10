Vai dar sol no ES? Veja a previsão do tempo para a semana e o feriado

A última semana foi marcada por tempo instável, com temporais e chuva no Espírito Santo. Para os próximos dias, incluindo o feriado de 12 de outubro, a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é de estabilidade, com sol e temperaturas na casa de 30 °C.
A segunda-feira (10) começa estável, com o sol predominando e sem previsão de chuva. As temperaturas seguem em elevação em todas as regiões, com as máximas de 34 °C na Região Sul, 32 °C no Norte e Noroeste, e 30 °C na Grande Vitória.
Na terça-feira (11) e no feriado de Nossa Senhora Aparecida, na quarta (12), o tempo segue estável em todas as regiões, com sol e sem previsão de chuva.