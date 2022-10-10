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Meteorologia

Vai dar sol no ES? Veja a previsão do tempo para a semana e o feriado

Após dias de tempo instável e chuvoso, o Espírito Santo deve ter tempo estável, com sol e temperaturas na casa de 3O °C, segundo o Incaper

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 09:03

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 out 2022 às 09:03
Dia de sol e praia na Ilha do Boi, em Vitória
Dia de sol e praia na Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A última semana foi marcada por tempo instável, com temporais e chuva no Espírito Santo. Para os próximos dias, incluindo o feriado de 12 de outubro, a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é de estabilidade, com sol e temperaturas na casa de 30 °C.
A segunda-feira (10) começa estável, com o sol predominando e sem previsão de chuva. As temperaturas seguem em elevação em todas as regiões, com as máximas de 34 °C na Região Sul, 32 °C no Norte e Noroeste, e 30 °C na Grande Vitória.
Na terça-feira (11) e no feriado de Nossa Senhora Aparecida, na quarta (12), o tempo segue estável em todas as regiões, com sol e sem previsão de chuva.

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