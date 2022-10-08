43 cidades do ES recebem alerta de chuvas fortes

ES recebe alerta de chuva intensa para 43 municípios Crédito: Inmet

Quarenta e três municípios do Espírito Santo receberam um alerta amarelo, de perigo potencial para chuva intensa, emitido na manhã deste sábado (8). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido a partir das 14 horas, estendendo-se até as 10h deste domingo (9).

De acordo com o Inmet, pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Já os ventos podem atingir de 40 km/h a 60 km/h. Apesar do alerta amarelo, o risco é baixo para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Poderão ser afetadas cidades das regiões Central, Sul e Noroeste Espírito-santense, além de municípios de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Veja a lista das cidades capixabas incluídas no alerta