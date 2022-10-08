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Inmet

43 cidades do ES recebem alerta de chuvas fortes

Aviso de perigo potencial emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale das 14h deste sábado (08) até 10h de domingo (19)
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

08 out 2022 às 13:59

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 13:59

ES recebe alerta de chuva intensa para 43 municípios
ES recebe alerta de chuva intensa para 43 municípios Crédito: Inmet
Quarenta e três municípios do Espírito Santo receberam um alerta amarelo, de perigo potencial para chuva intensa, emitido na manhã deste sábado (8). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido a partir das 14 horas, estendendo-se até as 10h deste domingo (9).
De acordo com o Inmet, pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Já os ventos podem atingir de 40 km/h a 60 km/h. Apesar do alerta amarelo, o risco é baixo para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Poderão ser afetadas cidades das regiões Central, Sul e Noroeste Espírito-santense, além de municípios de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Veja a lista das cidades capixabas incluídas no alerta

  • Afonso Cláudio
  • Alegre 
  • Alfredo Chaves 
  • Anchieta
  • Apiacá 
  • Atílio Vivacqua 
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte 
  • Brejetuba 
  • Cachoeiro de Itapemirim 
  • Castelo 
  • Conceição do Castelo 
  • Divino de São Lourenço 
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto 
  • Guaçuí
  • Guarapari 
  • Ibatiba 
  • Ibitirama 
  • Iconha 
  • Irupi 
  • Itaguaçu
  • Itapemirim 
  • Itarana
  • Iúna 
  • Jerônimo Monteiro 
  • Laranja da Terra
  • Marataízes 
  • Marechal Floriano 
  • Mimoso do Sul 
  • Muniz Freire 
  • Muqui 
  • Piúma 
  • Presidente Kennedy 
  • Rio Novo do Sul 
  • Santa Leopoldina 
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado 
  • São Roque do Canaã
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana

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