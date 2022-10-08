43 cidades do ES recebem alerta de chuvas fortes

Quarenta e três municípios do Espírito Santo receberam um alerta amarelo, de perigo potencial para chuva intensa, emitido na manhã deste sábado (8). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido a partir das 14 horas, estendendo-se até as 10h deste domingo (9).
De acordo com o Inmet, pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Já os ventos podem atingir de 40 km/h a 60 km/h. Apesar do alerta amarelo, o risco é baixo para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Poderão ser afetadas cidades das regiões Central, Sul e Noroeste Espírito-santense, além de municípios de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso do Sul.
Veja a lista das cidades capixabas incluídas no alerta
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana