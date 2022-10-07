Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Frente fria chega ao ES no fim de semana trazendo chuva com trovoadas

Fenômeno terá passagem rápida pelo Estado e deixará o tempo instável no sábado (8). Já para o domingo (9) não há previsão de chuva

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 07:21

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 out 2022 às 07:21
Mapa do Incaper mostra a previsão do tempo para sábado (8) no Espírito Santo Crédito: Incaper
A instabilidade marcada por tempo fechado e pancadas de chuva deve continuar no Espírito Santo neste fim de semana. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que uma nova frente fria atinge o litoral do Estado neste sábado (8).
De acordo com o Incaper, a passagem da frente fria será rápida, mas deve provocar pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana, Noroeste e Grande Vitória.
Nas demais áreas do Estado há variação de nuvens, mas não chove. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral.
No domingo (9), o tempo já fica mais estável em todo o Estado e não há previsão de chuva. O vento sopra com moderada intensidade no litoral sul e na Grande Vitória.

Veja Também

Mais de 10 mil raios atingem o Espírito Santo durante tempestade

Chuva de granizo é registrada em São Roque do Canaã

Frente fria chega ao ES no fim de semana trazendo chuva com trovoadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Incaper Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados