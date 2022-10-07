Frente fria chega ao ES no fim de semana trazendo chuva com trovoadas

Mapa do Incaper mostra a previsão do tempo para sábado (8) no Espírito Santo Crédito: Incaper

A instabilidade marcada por tempo fechado e pancadas de chuva deve continuar no Espírito Santo neste fim de semana. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que uma nova frente fria atinge o litoral do Estado neste sábado (8).

De acordo com o Incaper, a passagem da frente fria será rápida, mas deve provocar pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana, Noroeste e Grande Vitória.

Nas demais áreas do Estado há variação de nuvens, mas não chove. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral.

No domingo (9), o tempo já fica mais estável em todo o Estado e não há previsão de chuva. O vento sopra com moderada intensidade no litoral sul e na Grande Vitória.