Chuva de granizo é registrada em São Roque do Canaã

Uma chuva de granizo caiu sobre o município de São Roque do Canaã, região Noroeste do Estado, na noite desta terça-feira (04). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia alertado para a possibilidade em um aviso meteorológico emitido pela manhã.
De acordo com a Prefeitura, houve uma chuva rápida acompanhada de granizo, mas que já dissipou do município. Imagens feitas por moradores e enviadas à reportagem de A Gazeta mostram os 'flocos de gelo'.
UMA HORA DE CHUVA
Outra cidade que sofreu com a precipitação durante à tarde foi Baixo Guandu, também na região Noroeste do Estado. Segundo a Defesa Civil, o local mais afetado foi o bairro Mascarenhas, onde choveu granizo das 17h às 18h. Até o momento, não houve o registro de ocorrências graves.