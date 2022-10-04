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'Flocos de gelo'

Chuva de granizo é registrada em São Roque do Canaã

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia alertado para a possibilidade, em um aviso emitido na manhã desta terça-feira (04)

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 19:02

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

04 out 2022 às 19:02
Moradores de São Roque do Canaã fizeram registros do granizo que caiu no município nesta terça-feira (04)
Moradores de São Roque do Canaã fizeram registros do granizo que caiu no município Crédito: Leitores | A Gazeta
Uma chuva de granizo caiu sobre o município de São Roque do Canaã, região Noroeste do Estado, na noite desta terça-feira (04). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia alertado para a possibilidade em um aviso meteorológico emitido pela manhã.
De acordo com a Prefeitura, houve uma chuva rápida acompanhada de granizo, mas que já dissipou do município. Imagens feitas por moradores e enviadas à reportagem de A Gazeta mostram os 'flocos de gelo'. 

UMA HORA DE CHUVA

Outra cidade que sofreu com a precipitação durante à tarde foi Baixo Guandu, também na região Noroeste do Estado. Segundo a Defesa Civil, o local mais afetado foi o bairro Mascarenhas, onde choveu granizo das 17h às 18h. Até o momento, não houve o registro de ocorrências graves. 

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