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Período de seca

Freis do Convento da Penha pedem orações por chuva no ES

Em comunicado nessa segunda-feira (12), eles deram orientações a fiéis que visitarem o cartão-postal do Estado, para evitar risco de incêndios; confira
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

14 set 2022 às 16:51

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 16:51

Área de vegetação do Convento da Penha, em Vila Velha, sofre com os reflexos da seca no Espírito Santo.
Área de vegetação do Convento sofre com os reflexos da seca no Espírito Santo. Crédito: Reprodução | Convento da Penha
O avanço da seca que atinge o Espírito Santo há meses tem mobilizado até os freis do Convento da Penha, em Vila Velha. Em um comunicado divulgado na última segunda-feira (12), eles pediram para que a população capixaba ore pela chegada da chuva, "na medida certa", e ainda fizeram diferentes recomendações para quem for visitar o principal cartão-postal do Estado.
No Estado, os efeitos do período de estiagem que começou em abril deste ano já começam a ser sentido: a redução do volume do Rio Doce, em Linhares, chegou ao patamar da seca de 2016. Já em Itapemirim, no Sul do Estadopastos estão completamente secos e muitos animais estão morrendo de fome.
“Estamos precisando dessa água tão necessária para nosso Espírito Santo, para nossas famílias, nossas lavouras, nossas plantações. A gente acompanha a situação do interior, dos agricultores… Como têm sofrido com a falta de chuva", apontou frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha.

Oração usada pelo Convento da Penha

Deus, nosso Pai, Senhor do Céu e da terra
Tu és para nós existência, energia e vida

Criaste o homem à Tua imagem
a fim de que com o seu trabalho ele faça frutificar ­
as riquezas da terra
colaborando assim na Tua criação.

Temos consciência da nossa miséria e fraqueza:
nada podemos fazer sem Ti.
Tu, Pai bondoso, que sobre todos fazes brilhar o sol
e fazes cair a chuva,
tem compaixão de todos os que sofrem duramente
pela seca que nos ameaça nestes dias.

Escuta com bondade as orações que Te são dirigidas
com confiança pela Tua Igreja,
como satisfizeste súplicas do profeta Elias
que intercedia em favor do Teu povo.

Faz cair do céu sobre a terra árida
a chuva desejada
a fim de que renasçam os frutos
e sejam salvos homens e animais.
Que A chuva seja para nós o sinal
da Tua graça e da Tua bênção:
assim, reconfortados pela Tua misericórdia,
dar-te-emos graças por todos os dons da terra e do céu,
com os quais o Teu Espírito satisfaz a nossa sede.
Por Jesus Cristo, Teu Filho,
que nos revelou o Teu amor,
fonte de água viva, que brota para a vida eterna.
Amém

Na íntegra

Papa Paulo VI | Angelus de 04/07/l976, in: L´Osservatore Romano, 11/07/1976
O frei também fez um apelo para que frequentadores não acendam velas ou fumem dentro do Convento da Penha, especialmente perto da região de mata, para não haver risco de incêndio. Ele destacou ainda o visual do santuário, que já foi modificado devido à falta de chuvas.

Seca muda visual do Convento da Penha, em Vila Velha

“Por isso a gente pede oração para que venha chuva na medida certa e pedimos também que vocês tenham cuidado para que não acendam velas (fora do velário) nem fumem a partir do portão principal do Convento. É um apelo que fazemos para evitar qualquer tipo de incidente”, reforçou Djalmo Fuck.

ORIENTAÇÕES VÁLIDAS PARA PERÍODO DE SECA

  • Fica proibido fumar em qualquer ambiente das dependências do Convento da Penha.
  • Não acenda velas ao logo do caminho, na mata, “no cantinho” e muito menos no gramado. O único lugar onde os fiéis podem acender velas é o velário que tem aos pés do Santuário, próximo às palmeiras imperiais do Campinho.
  • Evite sentar na grama do Campinho, pois ela está em processo de recuperação e revitalização.
  • Não jogue lixo na mata do Convento. Descarte materiais em uma das lixeiras espalhadas por todo o Santuário da Natureza.

SITUAÇÃO PREOCUPA

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Espírito Santo não tem acumulados significativos de chuva desde abril deste ano. A expectativa é que as precipitações comecem a partir de outubro, diminuindo os efeitos do atual período de seca.
Em agosto, o Governo do Estado decretou estado de atenção sobre a seca. O documento – assinado pelo diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Anhert – previa um estresse hídrico e a redução da oferta de água para diversas finalidades nos meses seguintes.
A Agerh já destacou que poderá estabelecer restrições caso haja o agravamento da situação nas bacias hidrográficas estaduais, sob a possibilidade de regras excepcionais de redução do uso de água pelos capixabas.

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