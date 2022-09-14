Freis do Convento da Penha pedem orações por chuva no ES

Oração usada pelo Convento da Penha
Deus, nosso Pai, Senhor do Céu e da terra
Tu és para nós existência, energia e vida
Criaste o homem à Tua imagem
a fim de que com o seu trabalho ele faça frutificar
as riquezas da terra
colaborando assim na Tua criação.
Temos consciência da nossa miséria e fraqueza:
nada podemos fazer sem Ti.
Tu, Pai bondoso, que sobre todos fazes brilhar o sol
e fazes cair a chuva,
tem compaixão de todos os que sofrem duramente
pela seca que nos ameaça nestes dias.
Escuta com bondade as orações que Te são dirigidas
com confiança pela Tua Igreja,
como satisfizeste súplicas do profeta Elias
que intercedia em favor do Teu povo.
Faz cair do céu sobre a terra árida
a chuva desejada
a fim de que renasçam os frutos
e sejam salvos homens e animais.
Que A chuva seja para nós o sinal
da Tua graça e da Tua bênção:
assim, reconfortados pela Tua misericórdia,
dar-te-emos graças por todos os dons da terra e do céu,
com os quais o Teu Espírito satisfaz a nossa sede.
Por Jesus Cristo, Teu Filho,
que nos revelou o Teu amor,
fonte de água viva, que brota para a vida eterna.
Amém
Seca muda visual do Convento da Penha, em Vila Velha
ORIENTAÇÕES VÁLIDAS PARA PERÍODO DE SECA
- Fica proibido fumar em qualquer ambiente das dependências do Convento da Penha.
- Não acenda velas ao logo do caminho, na mata, “no cantinho” e muito menos no gramado. O único lugar onde os fiéis podem acender velas é o velário que tem aos pés do Santuário, próximo às palmeiras imperiais do Campinho.
- Evite sentar na grama do Campinho, pois ela está em processo de recuperação e revitalização.
- Não jogue lixo na mata do Convento. Descarte materiais em uma das lixeiras espalhadas por todo o Santuário da Natureza.