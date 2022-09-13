Seca reduz volume de água e forma bancos de areia no Rio Doce em Linhares

Atualmente, a seca já forma bancos de areia em toda a extensão do rio. Esse areal no meio do curso d'água consiste no acúmulo de sedimentos (areia e cascalho) depositados no leito, formando um obstáculo para o escoamento e a navegação.

"A situação hoje, infelizmente, é crítica. São tantos bancos de areia... Se não chover, a situação pode se agravar ainda mais"

"Estamos sofrendo as consequências das mudanças climáticas. Temos verões muito intensos, secas intensas e épocas de chuvas com cheias muito grandes. Então, é importante que a gente tenha essa preocupação com o consumo consciente de água para não ter problemas no futuro", disse.