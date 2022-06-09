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Auditório 2

Fatores e estratégias de controle da seca de ramos do cafeeiro conilon

Transmissão de palestras sobre avanços na produção agrícola pode ser acompanhada ao vivo nesta quinta e sexta-feira (9 e 10), a partir das 10h

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 02:00

Publicado em 

09 jun 2022 às 02:00
Quais as vantagens da pulverização agrícola com drone? Como a interação entre nutrientes e bioativadores pode aumentar a produtividade nas plantações? Quais os benefícios de se aplicar a estratégia de integração lavoura, pecuária e floresta? Esses são alguns temas no primeiro dia de palestras do Auditório 2, no TecnoAgro 2022, que traz discussões sobre Inovação. A transmissão pode ser acompanhada ao vivo nesta página, em A Gazeta, nesta quinta e sexta-feira (9 e 10), a partir das 10h.
Maior evento do agro capixaba, o TecnoAgro 2022 acontece no Conceição Hall, em Linhares, no Norte do Estado. São mais de 50 palestras de diversos temas, em quatro auditórios, além de exposição, feira agrícola, praça de alimentação e atrações culturais. Confira a programação completa clicando aqui.

TecnoAgro terá mais de 50 palestras e diversos expositores da agroindústria

TecnoAgro 2022, maior feira de tecnologia e inovação do agronegócio do ES, terá mais de 50 palestras que serão ofertadas gratuitamente ao público. É importante ressaltar que os participantes podem se inscrever em mais de uma palestra (confira a programação completa aqui e faça sua inscrição).

► Dias: 09/06 (quinta-feira) e 10/06 (sexta-feira) 

 ►Hora: 8h às 22h 

 ►20h às 22h – encerramento com shows 

 ►Local: Conceição Hall, na cidade de Linhares (Norte do ES)


Programação

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