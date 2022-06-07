TecnoAgro: confira a programação completa

Maior evento do agronegócio no Espírito Santo, o TecnoAgro já está com inscrições abertas, e clicando aqui é possível escolher entre as mais de 50 palestras, painéis, workshops e outras atrações do evento, voltado para a capacitação do agro capixaba e pautado pela tecnologia e inovação. A programação será divida em dois dias, 9 e 10 de junho, com feira de expositores, festivais da cachaça e cerveja artesanal, além de atrações culturais. O evento será no Conceição Hall, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Clique aqui para ver a agenda completa e se inscrever!