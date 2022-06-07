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Capacitação

TecnoAgro: confira a programação completa

Com mais de 50 palestras, painéis e workshops, evento será nos próximos dias 9 e 10 de junho, em Linhares

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 17:45

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

07 jun 2022 às 17:45
Maior evento do agronegócio no Espírito Santo, o TecnoAgro já está com inscrições abertas, e clicando aqui é possível escolher entre as mais de 50 palestras, painéis, workshops e outras atrações do evento, voltado para a capacitação do agro capixaba e pautado pela tecnologia e inovação. A programação será divida em dois dias, 9 e 10 de junho, com feira de expositores, festivais da cachaça e cerveja artesanal, além de atrações culturais. O evento será no Conceição Hall, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Clique aqui para ver a agenda completa e se inscrever!
tecnoagro
TecnoAgro será nos dias 9 e 10 de junho, no Conceição Hall, em Linhares Crédito: Divulgação

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