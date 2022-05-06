Vem aí o TecnoAgro 2022: evolua e cultive o 5.0

O evento é voltado para os pequenos, médios e grandes produtores, além de entidades fomentadores e parceiras na força do agronegócio e suas tecnologias. Crédito: FELIPE TOZATTO

O TecnoAgro está de volta e a grande edição deste ano, organizada pela Rede Gazeta, acontecerá em Linhares, município do norte do Estado com grande expressão no meio do agronegócio, nos dias 9 e 10 de junho. Com programação robusta e palestras em formato híbrido, o evento, totalmente gratuito, vai possibilitar maior alcance, além de uma feira de negócios agro e inúmeras oportunidades de negócios.

Com o tema: evolua e cultive o 5.0, a transformação tecnológica será a mola propulsora do evento, que tem como objetivo contribuir para o avanço de uma agricultura cada vez mais inteligente, focada em inovação, rapidez, eficácia e celeridade na produção.

O TecnoAgro 2022 vai apresentar ao produtor do Estado as melhores tecnologias já disponíveis, para que ele saia do evento com a aplicação da prática nos seus negócios e a torne extremamente assertiva e rentável. Serão dois dias com debates aprofundados, palestras e painéis sobre as principais tendências do Brasil, com participação de diversos especialistas renomados do agronegócio.

Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta, aposta na inovação e na criação de novos negócios que o evento TecnoAgro está trazendo para o Espírito Santo. “É um espaço de grande visibilidade, preparado com a melhor infraestrutura para os pequenos, médios e grandes produtores, além de entidades fomentadores e parceiras na força do agronegócio e suas tecnologias. A edição deste ano tem o objetivo de entregar mais do que uma feira do segmento. É uma experiência diferenciada que carrega muita inovação, tecnologia, conteúdos e diversas novas oportunidades para o mercado”, garante.

Linhares, a capital do agro em 2022

A cidade, já considerada o berço do agro capixaba, é um dos principais polos do agronegócio do país e uma das cidades mais bem preparadas para se empreender no Estado. Além disso, o município está, logisticamente, bem posicionado e tem grande potencial turístico.

O TecnoAgro 2022 desembarca em Linhares com o intuito de reconhecer essa forte vocação e torná-la a capital capixaba do agro em 2022, expandindo conteúdos, experiências e tendências para todo o Espírito Santo.

Assuntos importantes que focam no desenvolvimento do setor serão discutidos, como sustentabilidade, startups, gestão florestal, agricultura vertical, marketing digital, pesquisas genéticas, frutas capixabas, café especial, alimentos orgânicos, os avanços na produção animal etc.

Para as próximas edições, outras cidades capixabas com potencial de mercado estão no radar da organização do evento.

Oportunidade de novos negócios

Pensando em fomentar novas oportunidades, o evento vai contar com uma megaestrutura para receber os participantes no Conceição Hall, um dos mais importantes locais de eventos da cidade e região, com salas climatizadas, espaços para capacitação, ativação de marcas, feira orgânica, palestras, mesa de negócios, praça de alimentação, estandes expositores e atrações musicais.

A Revista Especial “TecnoAgro”, produzida pelo Estúdio Gazeta, é outra oportunidade e referência no segmento do agronegócio, com uma novidade este ano: o produto terá conteúdo exclusivo na versão digital, que poderá ser acessado em qualquer plataforma digital em A Gazeta. Com conteúdo exclusivo, a publicação vai trazer números do mercado, novas oportunidades e um perfil dos produtores, um verdadeiro raio x do setor.

O projeto é uma iniciativa da Rede Gazeta e será realizado junto a entidades do agro, entre outras empresas privadas que também contribuem com o crescimento do setor e com o movimento positivo da economia.

É importante ressaltar que o TecnoAgro 2022 será gratuito e os participantes podem se inscrever em mais de uma palestra, tendo acesso a toda programação durante os dois dias.

Serviço - TecnoAgro 2022