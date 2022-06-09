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Auditório 1

Os desafios e perspectivas para a agroindústria familiar

A transformação tecnológica no campo é a mola propulsora dos debates durante os dois dias de evento

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 02:00

Publicado em 

09 jun 2022 às 02:00
A tecnologia é o tema principal do Auditório 1, durante os dois dias do TecnoAgro. Serão aproximadamente 15 palestras que abordarão como o emprego de novas tecnologias são importantes no presente e para o futuro do agronegócio no Espírito Santo.
Painéis de diversas entidades estão confirmados, como SEAG, Sebrae, Idaf, Incaper, Banestes, IFES, Associação de Criadores de Nelore do Brasil, Allemand e Natufert. 
Pensando em fomentar novas oportunidades, o evento conta com uma megaestrutura para receber os participantes no Conceição Hall, um dos mais importantes locais de eventos da cidade e região, com salas climatizadas, espaços para capacitação, ativação de marcas, feira orgânica, palestras, mesa de negócios, praça de alimentação, estandes expositores e atrações musicais.

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