Os desafios e perspectivas para a agroindústria familiar

A tecnologia é o tema principal do Auditório 1, durante os dois dias do TecnoAgro. Serão aproximadamente 15 palestras que abordarão como o emprego de novas tecnologias são importantes no presente e para o futuro do agronegócio no Espírito Santo.
Painéis de diversas entidades estão confirmados, como SEAG, Sebrae, Idaf, Incaper, Banestes, IFES, Associação de Criadores de Nelore do Brasil, Allemand e Natufert.
Pensando em fomentar novas oportunidades, o evento conta com uma megaestrutura para receber os participantes no Conceição Hall, um dos mais importantes locais de eventos da cidade e região, com salas climatizadas, espaços para capacitação, ativação de marcas, feira orgânica, palestras, mesa de negócios, praça de alimentação, estandes expositores e atrações musicais.