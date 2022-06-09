Os desafios e perspectivas para a agroindústria familiar

A tecnologia é o tema principal do Auditório 1, durante os dois dias do TecnoAgro. Serão aproximadamente 15 palestras que abordarão como o emprego de novas tecnologias são importantes no presente e para o futuro do agronegócio no Espírito Santo.

Painéis de diversas entidades estão confirmados, como SEAG, Sebrae, Idaf, Incaper, Banestes, IFES, Associação de Criadores de Nelore do Brasil, Allemand e Natufert.