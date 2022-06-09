Revista TecnoAgro traz raio-X do agronegócio capixaba

O Agro 5.0, tecnologia que vai conectar a cadeia produtiva de uma ponta a outra, já é uma realidade. E para entender melhor sobre esse cenário, orientar produtores e empresários e focar num cenário de inovação constante no campo, A Gazeta publica, nesta quinta-feira (9), a revista especial TecnoAgro.
Em versão impressa e para leitura on-line no site, a revista é produzida pelo Estúdio Gazeta, com edição de Mikaela Campos e Joyce Meriguetti, editoras do Núcleo de Reportagens de A Gazeta. A publicação traça um panorama sobre como anda o agronegócio capixaba, análises de especialistas, autoridades e empresários do setor.
“A Rede Gazeta vê o agronegócio como de extrema importância para a economia do Estado. É um setor que representa 30% do PIB capixaba, sendo a principal atividade em mais de 80% dos municípios. E a revista TecnoAgro mostra essa realidade em reportagens exclusivas, mostrando o diferencial do agronegócio capixaba, que faz a diferença no desenvolvimento da economia do Estado”, destaca o diretor de mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas.
Entre os assuntos da revista estão a inovação no campo, a utilização da tecnologia a favor do agronegócio, soluções tecnológicas para melhorar a produção e a importância do investimento em pesquisas.
Da fruticultura à produção animal, dos cafés especiais ao comércio virtual, da alimentação natural à sustentabilidade e clima, tudo é abordado de forma objetiva e com informações recentes, análise aprofundados de assuntos e relatos de quem vive aquela realidade.
“Nas pautas estamos abordando como a internet das coisas tem promovido uma revolução no agronegócio do ES. O objetivo dos conteúdos é mostrar como o campo tem se aproximado das novas tecnologias para transformar seu modelo de produção, e como essas mudanças podem levar a produção agrícola do ES a um outro patamar”, conta a editora do Estúdio Gazeta, Flávia Martins.
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REVISTA TECNOAGRO 2022
Campo capixaba em versão 5.0
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EVENTO EM LINHARES
Uma versão impressa da revista será distribuída para os participantes da edição de 2022 do TecnoAgro, evento de inovação do setor realizado pela Rede Gazeta, que acontece nesta quinta e sexta-feira (9 e 10), no Conceição Hall, em Linhares.
Serão dois dias com mais de 50 palestras gratuitas de especialistas, empresários e produtores. O evento conta com a participação de diversas entidades, além de rodadas de negócios, expositores locais e shows musicais de artistas capixabas para animar a noite.
A escolha de Linhares como a capital do agro em 2022 tem tudo a ver com a atual situação do município, que é hoje um dos principais polos do agronegócio do país e uma das cidades mais bem preparadas para se empreender no Estado, com posicionamento logístico privilegiado, aliado ao potencial turístico.
As palestras serão gratuitas e transmitidas, simultaneamente, pelo site de A Gazeta.
“O TecnoAgro sempre foi focado em inovação e capacitação. Com a transmissão das palestras pelo site de A Gazeta, aumentamos o impacto do evento, permitindo que uma quantidade ainda maior de pessoas possa participar. O evento contará também com um encerramento, com uma levada mais cultural, com festival da cerveja artesanal e da cachaça e a apresentação de artistas capixabas, sempre valorizando os talentos do Espírito Santo”, avalia o gerente de Projetos de Mídia e Eventos na Rede Gazeta, Bruno Araújo.
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