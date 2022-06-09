Revista TecnoAgro traz raio-X do agronegócio capixaba

Revista TecnoAgro traça um panorama sobre como anda o agronegócio capixaba, análises de especialistas, autoridades e empresários do setor Crédito: Estúdio Gazeta

O Agro 5.0, tecnologia que vai conectar a cadeia produtiva de uma ponta a outra, já é uma realidade. E para entender melhor sobre esse cenário, orientar produtores e empresários e focar num cenário de inovação constante no campo, A Gazeta publica, nesta quinta-feira (9), a revista especial TecnoAgro.

Em versão impressa e para leitura on-line no site, a revista é produzida pelo Estúdio Gazeta , com edição de Mikaela Campos e Joyce Meriguetti, editoras do Núcleo de Reportagens de A Gazeta. A publicação traça um panorama sobre como anda o agronegócio capixaba, análises de especialistas, autoridades e empresários do setor.

“A Rede Gazeta vê o agronegócio como de extrema importância para a economia do Estado. É um setor que representa 30% do PIB capixaba, sendo a principal atividade em mais de 80% dos municípios. E a revista TecnoAgro mostra essa realidade em reportagens exclusivas, mostrando o diferencial do agronegócio capixaba, que faz a diferença no desenvolvimento da economia do Estado”, destaca o diretor de mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas.

Entre os assuntos da revista estão a inovação no campo, a utilização da tecnologia a favor do agronegócio, soluções tecnológicas para melhorar a produção e a importância do investimento em pesquisas.

Da fruticultura à produção animal, dos cafés especiais ao comércio virtual, da alimentação natural à sustentabilidade e clima, tudo é abordado de forma objetiva e com informações recentes, análise aprofundados de assuntos e relatos de quem vive aquela realidade.

“Nas pautas estamos abordando como a internet das coisas tem promovido uma revolução no agronegócio do ES. O objetivo dos conteúdos é mostrar como o campo tem se aproximado das novas tecnologias para transformar seu modelo de produção, e como essas mudanças podem levar a produção agrícola do ES a um outro patamar”, conta a editora do Estúdio Gazeta, Flávia Martins.

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Arquivos & Anexos REVISTA TECNOAGRO 2022 Campo capixaba em versão 5.0 Tamanho do arquivo: 22mb Baixar

EVENTO EM LINHARES

Revista tem versão digital que pode ser acessada pelo site de A Gazeta Crédito: Estúdio Gazeta

Serão dois dias com mais de 50 palestras gratuitas de especialistas, empresários e produtores. O evento conta com a participação de diversas entidades, além de rodadas de negócios, expositores locais e shows musicais de artistas capixabas para animar a noite.

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A escolha de Linhares como a capital do agro em 2022 tem tudo a ver com a atual situação do município, que é hoje um dos principais polos do agronegócio do país e uma das cidades mais bem preparadas para se empreender no Estado, com posicionamento logístico privilegiado, aliado ao potencial turístico.

As palestras serão gratuitas e transmitidas, simultaneamente, pelo site de A Gazeta