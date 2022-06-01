Produção de hortaliças movimenta R$ 16 milhões por ano em Vargem Alta

Maior parte dos produtores do município têm suas hortaliças comercializadas por meio de centros de distribuição da região Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta

A produção de hortaliças no Espírito Santo movimenta a economia capixaba. Apenas em Vargem Alta , no Sul do Estado, são R$ 16 milhões de reais todos os anos, reunindo cerca de mil produtores, de acordo com estimativa da prefeitura.

Produtor de tomate, inhame e milho, Honório Casagrande, um dos agricultores da região, diz que a grande variedade de hortaliças possibilita várias oportunidades de renda.

"O forte é o inhame, depois vem outras produções. Plantamos um pouquinho de tomate, milho, repolho, e variedades. Fomos vendo que sempre era algo que dava um dinheirinho bom todo ano, então saímos de Alfredo Chaves, que era muito distante de tudo, do comércio, e viemos aqui para Vargem Alta, a gente foi se dando bem", explicou Honório, dono de uma propriedade em Castelinho, um dos distritos da cidade.

Honório Casagrande aposta na diversidade na plantação em Vargem Alta Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta

A maior parte dos mais de mil produtores de Vargem Alta trabalha em pequenas propriedades e vende os alimentos colhidos para distribuidoras da região.

O clima ameno e a altitude auxiliam na produção das hortaliças. Com propriedades que variam de 800m a 1200m acima do nível do mar no município, o ambiente propiciado por essa soma de fatores formam condições ideais para a produção.

Também da região de Castelinho, Fábio Tomazi deixou de lado o café para se dedicar apenas à produção de hortaliças. Um dos principais motivos para isso é a possibilidade de realizar lucro em qualquer época do ano.

"É bom porque as hortaliças têm a produção o ano todo. Alface, couve de folha, a gente consegue cultivar o ano todo. Tem mais ou menos 20 anos que estamos cultivando essas hortaliças na região. No ano passado só produzíamos folhagem, mas agora começamos a fazer o cultivo do pimentão, para ocupar um pouco mais do tempo", explicou o produtor.

Fábio Tomazini planta pimentão em Vargem Alta Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta

A expectativa de Fábio para o restante de 2022 é positiva. O produtor capixaba espera uma boa colheita apenas com as hortaliças já cultivadas, mas admite que está pensando em expandir o ritmo.