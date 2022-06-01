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Mais de mil produtores

Produção de hortaliças movimenta R$ 16 milhões por ano em Vargem Alta

Condições climáticas e de altitudes da região propiciam cenário ideal para agricultores do município, no Sul do ES

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 15:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2022 às 15:05
Maior parte dos produtores do município têm suas hortaliças comercializadas por meio de centros de distribuição da região
Maior parte dos produtores do município têm suas hortaliças comercializadas por meio de centros de distribuição da região Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta
A produção de hortaliças no Espírito Santo movimenta a economia capixaba. Apenas em Vargem Alta, no Sul do Estado, são R$ 16 milhões de reais todos os anos, reunindo cerca de mil produtores, de acordo com estimativa da prefeitura.
Produtor de tomate, inhame e milho, Honório Casagrande, um dos agricultores da região, diz que a grande variedade de hortaliças possibilita várias oportunidades de renda.
"O forte é o inhame, depois vem outras produções. Plantamos um pouquinho de tomate, milho, repolho, e variedades. Fomos vendo que sempre era algo que dava um dinheirinho bom todo ano, então saímos de Alfredo Chaves, que era muito distante de tudo, do comércio, e viemos aqui para Vargem Alta, a gente foi se dando bem", explicou Honório, dono de uma propriedade em Castelinho, um dos distritos da cidade.
Honório Casagrande aposta na diversidade na plantação em Vargem Alta
Honório Casagrande aposta na diversidade na plantação em Vargem Alta Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta
A maior parte dos mais de mil produtores de Vargem Alta trabalha em pequenas propriedades e vende os alimentos colhidos para distribuidoras da região.
O clima ameno e a altitude auxiliam na produção das hortaliças. Com propriedades que variam de 800m a 1200m acima do nível do mar no município, o ambiente propiciado por essa soma de fatores formam condições ideais para a produção.

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Também da região de Castelinho, Fábio Tomazi deixou de lado o café para se dedicar apenas à produção de hortaliças. Um dos principais motivos para isso é a possibilidade de realizar lucro em qualquer época do ano.
"É bom porque as hortaliças têm a produção o ano todo. Alface, couve de folha, a gente consegue cultivar o ano todo. Tem mais ou menos 20 anos que estamos cultivando essas hortaliças na região. No ano passado só produzíamos folhagem, mas agora começamos a fazer o cultivo do pimentão, para ocupar um pouco mais do tempo", explicou o produtor.
Fábio Tomazini planta pimentão em Vargem Alta
Fábio Tomazini planta pimentão em Vargem Alta Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta
A expectativa de Fábio para o restante de 2022 é positiva. O produtor capixaba espera uma boa colheita apenas com as hortaliças já cultivadas, mas admite que está pensando em expandir o ritmo.
"A estimativa para colher é 4.000 caixas, 400 caixas por mil pés. Mas a gente está pensando na possibilidade de produzir um pouco mais, pois dependendo da produção, podemos conseguir um número ainda maior", afirmou Fábio.

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