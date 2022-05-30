Projeto restaura nascentes em propriedades rurais do ES

Projeto Renascente visa prevenir seca para produtores rurais e população da Grande Vitória Crédito: Ari Melo/TV Gazeta

Um projeto intitulado de "Renascente" tem como objetivo restaurar nascentes em propriedades rurais da Região Serrana do Espírito Santo , com o foco na plantação de árvores em lugares antes desmatados. Além do plantio, é feita demarcação da área para evitar que animais passem e prejudiquem a qualidade do solo.

O projeto, que existe desde 2017, visa recuperar áreas florestais no entorno de rios, córregos e nascentes afluentes do Rio Jucu, que abastece boa parte da Grande Vitória . Em cinco anos de atuação, o "Renascente" recuperou cerca de 700 hectares, o que representa uma mudança significativa no aumento da quantidade de água em propriedades capixabas.

Na propriedade de Luiz Mauro Belizario, na comunidade de Tijuco Preto, em Domingos Martins , o foco da produção é o milho e o café, mas outras culturas realizadas pelo agricultor também necessitam de grande volume de irrigação. Ele, que já sofreu com a seca, agora comemora a volta da água em abundância para o local.

Produtor de Domingos Martins, Luiz Mauro começou com o projeto após notar o tratamento errado em nascentes na região Crédito: Ari Melo/TV Gazeta

"Fazíamos a drenagem dos córregos de maneira incorreta. Todo esse processo trouxe a seca, a questão hídrica que não tínhamos. Tivemos que furar poços artesianos para ter a água. Hoje estamos vendo a água brotar da terra, com força. Hoje a gente pisa e chega a afundar, de tanta água que tem", disse o agricultor.

Há quatro anos com o "Renascente", o também produtor rural Edivaldo Schulz também nota os resultados em seu terreno. A água que passa pelas nascentes está concentrada em uma área delimitada por uma cerca, cuidado necessário para evitar a entrada do gado no solo por onde a nascente está sendo retomada

Produtor Edivaldo Schulz faz parte do projeto Renascente há quatro anos Crédito: Ari Melo/TV Gazeta

"Antes isso aqui era tudo pasto. A vizinhança falou que tinha esse projeto de reflorestamento de nascente. Tinha nascente que estava secando aqui, e agora voltou. O cercamento ajuda muito para os bois não entrarem", afirmou Edivaldo.

Um dos responsáveis pelo projeto é o coordenador Micael Paes. Ele orientou os produtores rurais para que conseguissem reviver as nascentes nas propriedades.

No projeto Renascente são realizadas ações como plantio de árvores e controle de erosão Crédito: Ari Melo/TV Gazeta

Um dos trabalhos realizados é a criação de caixas secas que ficam nas estradas e evitam que a lama gerada pela chuva atinja rios e córregos da região, mas outras iniciativas também fazem parte do planejamento.

"O projeto tem objetivo de recuperar área nos entornos de nascentes nas margens dos córregos e rio, no caso o Rio Jucu, de recuperar em torno de 715 hectares dentro das áreas das nascentes com plantios de mudas nativas, frutíferas, controle de erosão, para evitar o assoreamento, e atender produtores do município de Domingos Martins, recuperar essas áreas e possibilitar uma maior produção de água".

Mais de 300 produtores de Domingos Martins fazem parte do projeto, e de forma gratuita. O requisito, porém, é a garantia da permanência da preservação nas áreas em que houve a atuação do Renascente, o que gera a garantia de que não falte água nas propriedades e também nos municípios da Grande Vitória abastecidos pelo Rio Jucu.

Micael Paes é coordenador do projeto Renascente Crédito: Ari Melo/TV Gazeta

"Estamos na caixa d'água da Região Metropolitana. Estamos na cabeceira do rio, onde há a maior parte das nascentes que alimentam e dão a água para o rio. Esse projeto tem uma importância vital para que tenham água para a população da Grande Vitória" Micael Paes - Coordenador do projeto Renascente

Ele ainda explica sobre o momento em que nasceu a ideia: "É um projeto que surgiu da crise hídrica que aconteceu no Estado em meados de 2013 e 2014 e trouxe grande transtorno por conta do desmatamento de regiões de nascente. Então essa recuperação é fundamental não só para quem vive na propriedade, mas principalmente para as pessoas que são atendidas com a água do rio".