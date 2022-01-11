Saiba como é possível identificar um café de qualidade antes de comprar

Manter na embalagem original

A Anvisa e a Vigilância Sanitária permitem até 1% de impurezas. Outro critério que também é analisado é a umidade, que deve ser de no máximo 5%. O mestre de torra Jonathan Piazarolo alerta que quanto mais "forte" ou "extraforte" o café, menos qualidade se costuma ter. Tenha atenção.

Segundo o presidente do Sincafé, os consumidores podem verificar se o café atende esses critérios procurando pelo selo da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) na embalagem. “Esse selo garante que o produto está dentro das normas de qualidade e que a fabricante atende aos critérios de todo o processo de industrialização. As empresas que fazem parte desse selo, têm amostras do café mensalmente analisadas”, explica Egídio Malanquini.

Procure rótulo que indique o nome do produtor, a variedade do café, o tipo de grão, a região de origem, altitude e latitude da plantação, o nome do sítio, o mínimo de rastreabilidade, orienta Jonathan Piazarolo. Rótulos que contenham essas informações ajudam a atestar a qualidade do café.

Segundo Jonathan Piazarolo, apenas a variedade de um ou de outro não vai dizer se o café tem ou não qualidade. Para um café se tornar especial, ele passa por uma série de avaliações e requisitos. O café arábica é mais suave.

No mundo ideal, o melhor seria comprar o café em grãos e moer na hora apenas a quantidade que for tomar. Segundo Jonathan Piazarolo, isso evita impurezas, garante frescor, preserva aroma e sabor do café. "Hoje em dia é fácil encontrar moedores portáteis e acessíveis. Se não tiver em casa, também é possível procurar cafeterias que moem na hora. A experiência é outra", garante.

Apenas a cor mais escura ou o sabor mais adocicado também não são parâmetros de qualidade por si só. O café, assim como o vinho, pode ter diferentes aspectos e notas, sofrendo influências dos tipos de grãos, de onde foram plantados, da forma que são torrados, moídos, entre vários fatores. Jonathan Piazarolo reforça que o importante é saber o café que está tomando, a procedência dele.

Os consumidores também devem se atentar às diferenças gritantes entre os valores no supermercado, segundo o presidente do Sincafé. “Se as marcas tradicionais são vendidas a R$ 8, em média, e um outro café custa R$ 4, é porque tem alguma coisa errada, seja uma data de vencimento próxima ou a qualidade", alerta Egídio Malanquini.

"Opte por uma marca que seja conhecida. Marcas tradicionais já tem uma orientação técnica para estar dentro dos padrões de qualidade", diz o presidente do Sincafé.