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Conilon

Café capixaba é vendido para gigante do setor agrícola por valor recorde

Grão produzido em Nova Venécia atingiu 90 pontos em Concurso Conilon de Excelência, índice que aponta alta qualidade
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 nov 2021 às 15:37

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 15:37

Café Conilon especial
Café Conilon especial Crédito: Divulgação/Cooabriel
Um recorde. No primeiro leilão internacional da Cooperativa Agrária de São Gabriel (Cooabriel), a companhia global Louis Dreyfus Company realizou a compra de uma saca de café conilon especial pelo valor de R$ 4 mil, nunca feito antes, segundo a cooperativa.
Para se ter ideia, o café Conilon mais tradicional encontrado no mercado, o tipo 7, tem atualmente a saca cotada a R$ 755.
O café vendido atingiu 90 pontos, um alto nível de qualidade. Essa foi a a máxima pontuação média já obtida na história da central. O grão é produzido por Edgar Bastianello, produtor rural de Nova Venécia, no Norte do Estado, que atingiu o primeiro lugar no concurso Conilon de Excelência da Cooabriel. Foram comercializadas 15 sacas, o que rendeu, ao todo, R$ 60 mil.

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No evento foram vendidas 73 sacas de cafés especiais dos dez primeiros colocados na competição, o que gerou cerca de R$ 126 mil para a central de café.
A Cooperativa Agrária de São Gabriel (Cooabriel), foi fundada em 1963, em São Gabriel da Palha (ES) e atua há quase 60 anos no agronegócio do café. O concurso de Conilon de Excelência chegou em 2021 a sua 18ª edição e teve no júri especialistas no grão.

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