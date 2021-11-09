Café capixaba é vendido para gigante do setor agrícola por valor recorde

Café Conilon especial Crédito: Divulgação/Cooabriel

Um recorde. No primeiro leilão internacional da Cooperativa Agrária de São Gabriel (Cooabriel), a companhia global Louis Dreyfus Company realizou a compra de uma saca de café conilon especial pelo valor de R$ 4 mil, nunca feito antes, segundo a cooperativa.

Para se ter ideia, o café Conilon mais tradicional encontrado no mercado, o tipo 7, tem atualmente a saca cotada a R$ 755.

O café vendido atingiu 90 pontos, um alto nível de qualidade. Essa foi a a máxima pontuação média já obtida na história da central. O grão é produzido por Edgar Bastianello, produtor rural de Nova Venécia , no Norte do Estado, que atingiu o primeiro lugar no concurso Conilon de Excelência da Cooabriel. Foram comercializadas 15 sacas, o que rendeu, ao todo, R$ 60 mil.

No evento foram vendidas 73 sacas de cafés especiais dos dez primeiros colocados na competição, o que gerou cerca de R$ 126 mil para a central de café.