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Leonel Ximenes

Café capixaba fatura R$ 3 bilhões de vendas no mundo em 2021

México e EUA lideram as importações do produto, seguidos pela União Europeia

Públicado em 

15 nov 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Café conilon de Jaguaré, o maior produtor dessa variedade no país
Café conilon de Jaguaré, o maior produtor dessa variedade no país Crédito: Ítalo Spagnol
O mundo reconhece a qualidade do café capixaba. E vai às compras do produto. De janeiro a outubro deste ano, segundo o Ministério da Agricultura, o setor no Espírito Santo já exportou US$ 559 (R$ 3 bilhões). Aliás, o Brasil tem a liderança isolada como maior produtor e exportador do mundo e é um dos maiores mercados consumidores da bebida.
Países do Nafta (México, Estados Unidos e Canadá) compraram US$ 152.679.311 em produtos, enquanto os da América Latina e Caribe pagaram US$ 133.744.518. A União Europeia, por sua vez, desembolsou US$ 109.968.207 enquanto os árabes investiram US$ 83.798.118.
Espírito Santo já obteve três Indicações Geográficas (IG), certificado que atesta a qualidade do grão produzido no Estado. A chamada “Espírito Santo”, que é uma IG do tipo Indicação de Procedência, abrange os 78 municípios e destaca a produção da variedade conilon, produzida em climas mais quentes.

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A do “Caparaó”, que é do tipo Denominação de Origem, é voltada para o café arábica produzido na divisa montanhosa entre o Espírito Santo e Minas Gerais. E a “Montanhas do Espírito Santo”, também uma Denominação de Origem, é voltada para a Região Serrana, com a produção de grãos arábicas, sendo um reconhecimento para a produção de cafés especiais.

QUEDA NAS EXPORTAÇÕES DE 10%

Segundo os últimos dados do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), relativos a setembro, a receita obtida com a exportação do produto pelo Porto de Vitória em 2021 já soma mais de US$ 366 milhões (quase R$ 2 bilhões) nos nove primeiros meses do ano, 10% a menos do que o mesmo período do ano passado.

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Os principais destinos para exportação no mês de setembro, segundo o CCCV, foram: México, com mais de 121 mil sacas; Estados Unidos, com quase 60 mil sacas; Turquia, com quase 41 mil sacas; Espanha, com mais de 29 mil sacas e Alemanha, com mais de 20 mil sacas exportadas.
No acumulado de 2021, a Colômbia, grande exportadora e produtora de café, ocupa o 5º lugar entre os importadores do produto capixaba, atrás de Estados Unidos, México, Alemanha e Indonésia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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