O selo é reconhecido nacionalmente. Ele aponta a reputação, qualidade e características vinculadas ao local, mostrando que a região se especializou na cultura, além de ter capacidade de produzir produtos diferenciados e de excelência.

Your browser does not support the audio element. Café arábica do Caparaó ganha selo de denominação de origem inédito no ES

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) publicou na Revista da Propriedade Industrial (RPI) desta terça-feira (2), a concessão da DO Caparaó para o café da espécie Coffea arábica produzido na região.

A Região do Caparaó está localizada na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais. Ela abrange os terrenos nas imediações do Parque Nacional do Caparaó. Ao todo, são 16 municípios: Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Guaçuí, Alegre, Muniz Freire, Ibitirama, Iúna, Irupi, Ibatiba e São José do Calçado, no Espírito Santo; Espera Feliz, Caparaó, Alto Caparaó, Manhumirim, Alto Jequitibá e Martins Soares, em Minas Gerais.

A Indicação Geográfica (IG) concedida pelo INPI identifica um produto como sendo originário de uma região ou localidade.Ou seja, quando uma característica do produto é essencialmente atribuída à origem geográfica dele. Existem duas modalidades de IG: a Indicação de Procedência (IP) e Denominação de Origem (DO).

A primeira indica o nome do lugar que tenha se tornado conhecido pela produção ou fabricação de determinado produto ou prestação de determinado serviço. No Espírito Santo é o caso do cacau em amêndoas, de Linhares; das Paneleiras de Goiabeiras, de Vitória; do mármore, de Cachoeiro de Itapemirim; e do Socol, de Venda Nova do Imigrante.

Já a segunda, indica o produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam essencialmente ao meio geográfico, incluídos os fatores naturais e humanos. O café arábica do Caparaó é o primeiro produto capixaba nessa categoria. Outras solicitações de DO estão em andamento, como a da Carne de Sol do Extremo Norte Capixaba e o Inhame de São Bento de Urânia (Alfredo Chaves).

De acordo com o pesquisador do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e Embrapa Café, Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, o Café Arábicado Caparaó teve o reconhecimento de sua Denominação de Origem (DO) aceito por suas características distintas.



"O Café do Caparaó é um produto nobre, não apenas por ser produzido nessa região geográfica, mas também pela história e tradição das pessoas que produzem esse café, pelo saber fazer e pelo reconhecimento de sua qualidade. A combinação de fatores como clima, solo e o modo de fazer o café resultam em um produto único, com notável equilíbrio na acidez, na doçura e nos aromas" Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca - pesquisador

Conforme o parecer técnico do Comitê de Estudos para Delimitação da área das Indicações Geográficas Caparaó e Matas de Minas para Café, a qualidade do café produzido nos municípios da região do Caparaó se dá, sobretudo, nas áreas acima de 800 metros de altitude.



“Esse diferencial de qualidade do café produzido acima de 800 metros é atribuído pelos produtores da região às condições ambientais presentes nessa altitude, aliadas ao manejo adequado no processo produtivo. Os produtores relataram um sentimento de pertencimento à região do Caparaó, elementos que credenciam o Café do Caparaó a requerer o registro de IG na modalidade DO”, explica Aymbiré.