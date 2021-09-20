Café forte ou fraco: classificação faz sentido para quem entende?

Temperatura certa

De acordo com Rafael, muitas vezes o copo de plástico pode absorver um calor muito grande e soltar resíduo que dificulte a percepção do sabor da bebida. Já no copo de cerâmica, por exemplo, dependendo da borda, às vezes o café pode ir para um lado da língua que pode favorecer a sentir mais acidez ou doçura. "Isso é pouco perceptível. Mas os copos fazem diferença. É recomendável usar xícara de vidro ou porcelana", disse.

Para o Q-Grader, ao colocar açúcar misturado ao café em uma garrafa, pode acontecer que a mistura oxide no fundo da garrafa. "Isso pode trazer um sabor químico. Mesmo o café sem açúcar, ao ser engarrafado, pode sofrer oxidação, já que o fruto contém açúcares naturais. Para evitar, é preciso limpar bem a garrafa para evitar acúmulo no fundo, possibilitando que isso solte a cada café por conta da temperatura da água", informou.

Cada aspecto do preparo pode fazer diferença no resultado. O que acontece no filtro de pano, segundo Cotta, é que, se não limpar bem, deixa resíduo de cafés anteriores. "A cada café novo será trazido um pouco do velho, que oxidou. Quando for fazer no pano, deve-se escaldar bem primeiro, limpar o filtro para não ter contaminação do café antigo. O filtro de papel traz uma pureza maior, mas tem que escaldar bem, porque às vezes ele tem resíduo de celulose", explicou.

O especialista contou que a própria Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) oferece um selo de pureza para ser colocado em cafés, mas este item, no entanto, não diz se o café é ou não especial. "Mas há associações como a BSCA — Associação Brasileira de Cafés Especiais — que atesta que o produto está acima de 80 pontos. Com ou sem selo, é importante buscar conhecer um pouco da história do produtor, que é identificado na sacola. Ver a origem, pesquisar e trocar uma ideia com ele, entender o processo", recomendou.

Durante muitos anos, o café conilon foi alvo de certo preconceito, como se fosse sinônimo de café ruim. Rafael explicou que isso aconteceu porque ele era tratado de forma descuidada, muito usado para produção de pó solúvel ou de blends (combinações de grãos) pela indústria. "O conilon é um café que traz um sabor muito forte, tem o dobro da cafeína do arábica, e a cafeína traz um gosto mais amargo à bebida. Mas, hoje, com os cuidados de colher maduro, secar de forma lenta, nós conseguimos ter conilons especiais", definiu.

Existe a associação dos termos cafés "fortes e extrafortes" com a fase da torra. "O extraforte é torrado em uma intensidade maior, o que faz trazer maior amargor, que confundimos com sabor. Mas o que se quer, na verdade, é obter a doçura da fruta. O forte e o extraforte certamente terão menos doçura", alertou.

Para o especialista, existe uma receita que pode ser usada em casa como padrão. Para fazer um café especial, a proporção ficaria em um copo americano, de 200ml, para uma colher de sopa não cheia de pó de café. "Isso dá mais ou menos 10 gramas de café para 200 ml. Destaco que o café especial traz uma sensação mais leve, aspecto mais claro, com mais acidez e doçura. E, sim, acidez é um bom atributo, ele traz um cítrico, faz a boca salivar e denota presença de uma fruta viva", descreveu.

De fato, existem indústrias que torram o café a um ponto em que fica difícil entender o que se está bebendo. "O gosto vira de carvão e essa técnica é usada para esconder impurezas, já que obriga o consumidor a colocar açúcar", disse.

Para quem tem uma cafeteira italiana em casa, ela funciona com um pouco mais de temperatura. "Em um filtro de papel e filtro de pano não há uma resistência tão grande da água contra o pó, mas na italiana, sim. Isso porque colocamos em cima do fogo e a temperatura da água sobe, logo entra em ebulição, passando por uma peneira de metal, o que gera uma pressão sobre o pó que deixa o café mais concentrado. Se isso é bom ou ruim, é mais uma questão de gosto. Para quem gosta de café mais intenso, é uma boa opção", frisou.

Para os que não são fãs do café puro, geralmente acabam procurando cappuccinos ou outras variações. Para Rafael, nestes casos, é possível que a pessoa tenha tido uma experiência prévia desagradável, com cafés mais amargos. "Nesse caso sugiro tentar provar um café especial, em uma cafeteria, por exemplo. Talvez em uma conversa com um barista passe a entender e talvez virar fã. Mas, falando do capucino, ele tem adição de leite. O italiano, original, é feito com leite vaporizado, que transforma a gordura do leite em açúcar, e mistura com espresso. Mas é comum encontrar industriais com adição de baunilha, chocolate e até bicarbonato para dar espuma", explicou.