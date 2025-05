Leveza

5 receitas de caldos, cremes e sopas low carb

Veja pratos saudáveis e práticos para esquentar o corpo sem pesar na alimentação

Com o inverno se aproximando, nada melhor do que aproveitar o clima mais ameno para apostar em pratos quentes que, além de saborosos, são leves e nutritivos. Sopas e caldos são excelentes opções para os dias frios, já que esquentam o corpo e podem ser ricos em nutrientes derivados dos legumes e das verduras. >

Para Luiza Amaral, nutricionista da Liv Up, foodtech brasileira de comida saudável, esse tipo de refeição é versátil, prática e facilmente adaptável para dietas mais restritivas. “O segredo é escolher ingredientes que ofereçam benefícios para o organismo, como legumes ricos em fibras, carnes magras e temperos naturais com propriedades anti-inflamatórias, como o gengibre”, explica. >

Sopas e caldos ajudam na saciedade, são ideais para o jantar e ainda colaboram para manter o corpo hidratado durante os períodos frios, quando a ingestão de líquidos tende a cair. “Os vegetais e legumes são ricos em água, além do próprio caldo da sopa, então o consumo desse tipo de refeição potencializa a hidratação em dias mais frios”, diz Luiza Amaral. >

Pensando nisso, a nutricionista da Liv Up lista 5 receitas de caldos, cremes e sopas low carb que combinam sabor, nutrição e praticidade. Confira! >

Creme low carb de abóbora com gengibre

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o gengibre. Adicione a abóbora e o caldo e cozinhe por 5 minutos. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Volte o creme para a panela, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e finalize com cebolinha picada. Sirva em seguida. >

Caldo verde low carb

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Adicione a abobrinha e refogue por mais alguns minutos. Acrescente o caldo de legumes (ou a água) e cozinhe até que a abobrinha esteja macia. Bata a mistura com um mixer ou no liquidificador até obter um creme homogêneo. Volte o creme para a panela, adicione a couve-manteiga picada e o frango e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e a páprica defumada. Sirva em seguida. >