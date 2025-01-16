O termo “ low carb ” é usado para se referir a alimentação que reduz significativamente o consumo de carboidratos, como pão, massas e açúcar, e prioriza alimentos ricos em proteínas, gorduras saudáveis e vegetais com baixo teor de carboidratos.
Ao diminuir a ingestão, o corpo passa a utilizar a gordura armazenada como fonte de energia, promovendo a sua queima de maneira mais eficiente. Além disso, essa dieta aumenta a sensação de saciedade devido ao consumo de proteínas e gorduras, ajudando no emagrecimento.
Abaixo, confira como preparar 5 receitas low carb para o almoço!
Salmão com aspargos e molho de limão
Ingredientes:
Salmão
- 4 filés de salmão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho picado
Molho de limão
- Suco de 1 limão-siciliano
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 1 colher de sopa de manteiga
- Raspas de limão-siciliano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Aspargos
- 1 maço de aspargo
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo:
Salmão
Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e alho picado. Aqueça uma frigideira antiaderente com azeite em fogo médio. Coloque os filés na frigideira, com a pele para baixo, e grelhe por 3-4 minutos. Vire e cozinhe por mais 2-3 minutos do outro lado, até dourar e cozinhar por dentro. Retire da frigideira e reserve.
Molho de limão
Na mesma frigideira, em fogo baixo, derreta a manteiga e adicione o suco de limão-siciliano. Acrescente o creme de leite fresco e mexa bem até formar um molho homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e as raspas de limão-siciliano. Cozinhe por 2-3 minutos, mexendo ocasionalmente. Reserve.
Aspargos
Lave os aspargos e corte a parte dura da base. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e salteie os aspargos por 5 minutos, virando ocasionalmente, até ficarem levemente dourados e macios, mas ainda crocantes. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão.
Disponha os filés de salmão em pratos individuais. Arrume os aspargos ao lado e regue com o molho. Sirva em seguida.
Filé de peixe com purê de couve-flor
Ingredientes:
Filé de peixe
- 4 filés de peixe merluza
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho picados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
Purê de couve-flor
- Floretes de 1 couve-flor
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- Sal e noz-moscada em pó a gosto
- Água
Modo de preparo:
Purê de couve-flor
Em uma panela, cubra os floretes de couve-flor com água, adicione uma pitada de sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Escorra a couve-flor e transfira para um processador. Adicione a manteiga, o creme de leite, uma pitada de sal e a noz-moscada. Bata até obter uma textura cremosa. Reserve.
Filé de peixe
Em um recipiente, tempere os filés com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos para absorver o sabor. Aqueça uma frigideira antiaderente com azeite em fogo médio. Grelhe os filés por cerca de 3 minutos de cada lado, ou até que estejam dourados e cozidos por dentro.
Coloque uma porção do purê de couve-flor no prato. Disponha o filé de peixe grelhado ao lado ou sobre o purê. Sirva em seguida.
Panqueca de coco com frango desfiado
Ingredientes:
Massa da panqueca
- 4 ovos
- 1/4 de xícara de chá de farinha de coco
- 1/4 de xícara de chá de leite de coco
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 pitada de sal
Recheio
- 2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de molho de tomate caseiro
- Sal, pimenta-do-reino moída e páprica picante a gosto
Modo de preparo:
Massa da panqueca
Em uma tigela, misture os ovos, a farinha de coco, o leite de coco, o azeite e o sal. Mexa bem até formar uma massa homogênea e levemente líquida. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte com um fio de azeite. Despeje uma pequena quantidade de massa na frigideira e espalhe para formar um disco fino. Cozinhe por cerca de 2 minutos até a base dourar, vire com cuidado e cozinhe o outro lado por mais 1-2 minutos. Repita até acabar a massa.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente o frango desfiado e mexa bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Adicione o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Coloque uma porção do recheio no centro de cada panqueca e enrole delicadamente. Sirva em seguida.
Almôndegas de frango ao molho de tomate
Ingredientes:
Almôndegas
- 500 g de frango moído
- 1 ovo
- 1/4 de xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho de tomate
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 4 tomates maduros batidos no liquidificador
- 1/2 xícara de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo:
Almôndegas
Em uma tigela, coloque o frango moído, o ovo, a farinha de amêndoas, a cebola, o alho, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar uma massa homogênea. Molde pequenas bolinhas com as mãos, deixando todas de tamanho semelhante para cozinhar uniformemente.
Aqueça em fogo médio uma frigideira grande com um fio de azeite. Doure as almôndegas por cerca de 2-3 minutos de cada lado, apenas para selar. Retire e reserve.
Molho de tomate
Na mesma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente os tomates batidos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos, adicionando um pouco de água se o molho ficar muito espesso.
Coloque as almôndegas no molho de tomate e cozinhe por mais 10-15 minutos, até que estejam completamente cozidas e o molho tenha apurado o sabor. Finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
Bacalhau ao forno com brócolis e tomate
Ingredientes:
- 500 g de bacalhau dessalgado em lascas
- Floretes de 1 brócolis
- 2 tomates maduros fatiados
- 1 cebola cortada em rodelas
- 3 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha fresca picada para finalizar
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, cozinhe o bacalhau em água fervente em fogo médio por cerca de 5 minutos. Escorra e reserve. Em uma panela, cozinhe os floretes de brócolis em água fervente em fogo médio com uma pitada de sal por 3 minutos. Retire e mergulhe-os em água gelada para interromper o cozimento. Escorra e reserve.
Em uma travessa, espalhe um pouco de azeite no fundo. Faça uma camada com as rodelas de cebola e os tomates fatiados. Distribua o bacalhau sobre essa camada, intercalando com o brócolis. Polvilhe o alho picado por cima e tempere com sal, pimenta-do-reino e um fio generoso de azeite de oliva.
Cubra a travessa com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Retire o papel-alumínio e deixe assar por mais 10 minutos ou até que os vegetais estejam macios e o bacalhau levemente dourado. Retire do forno, finalize com salsinha e sirva imediatamente.