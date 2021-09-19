Fusilli com bolonhesa de cordeiro e farofa crocante de pão

Se você aprecia cordeiro, provavelmente vai gostar de uma receita de massa em que o molho bolonhesa é preparado com essa carne, em vez do tradicional corte bovino moído que usamos no dia a dia. A dica de Juarez Campos, chef do restaurante Oriundi e comentarista da CBN Vitória, é um fusilli bem suculento, finalizado com uma farofinha de pão que faz valer cada garfada. Confira!
FUSILLI À BOLONHESA DE CORDEIRO E FAROFA CROCANTE DE PÃO COM ALHO E ERVAS
- INGREDIENTES:
- 600g de carne de pernil de cordeiro (limpa e moída uma vez ou picadinha na faca)
- 100g de bacon picado
- 1 cebola média picada
- 2 talos de aipo (salsão) picados
- 1 cenoura pequena picada
- Meio bulbo de funcho (erva-doce) picado (opcional)
- 4 dentes de alho picados
- 1 copo de vinho tinto seco
- 1 colher (sobremesa) de trigo
- 2 xícaras de molho de tomate
- 1 xícara de caldo de carne
- Pimenta calabresa seca a gosto
- Salsa e cebolinha verdes picadas
- Meio pacote de pão de forma sem casca e passado no processador
- 1 colher (sopa) de ervas frescas mistas picadas (alecrim, tomilho, sálvia, manjericão, salsa e cebolinha)
- 1 colher (sopa) de alho picado e frito
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 1/3 de xícara de azeite
- Queijo parmesão ralado a gosto
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 500g de massa italiana tipo fusilli
MODO DE PREPARO:
- Refogue no azeite o bacon, a cebola, o alho, o funcho, o aipo e a cenoura.
- Acrescente a carne de cordeiro e doure bem.
- Perfume com vinho tinto e deixe o álcool evaporar. Polvilhe trigo e refogue um pouco mais.
- Junte o molho de tomate, a pimenta calabresa e o caldo de carne.
- Cozinhe em panela semi-tampada por 30 a 45 minutos e, se precisar, junte mais caldo.
- Adicione a salsa, a cebolinha e verifique o tempero e a textura.
- À parte, doure na manteiga o pão de forma processado até ficar bem crocante.
- Apague o fogo, junte as ervas frescas e o alho frito.
- Na hora de servir, cozinhe a massa em bastante água salgada, conforme as instruções da embalagem.
- Misture a massa no molho e polvilhe uma mistura da farofa de pão com ervas e alho.
- Finalize salpicando parmesão ralado.
