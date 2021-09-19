Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aprenda a fazer

Fusilli com bolonhesa de cordeiro e farofa crocante de pão

Gosta de macarrão parafuso? Prepare uma receita do chef Juarez Campos que une suculência e crocância em um prato surpreendente

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Fusilli à bolonhesa de cordeiro com farofa de pão, alho e ervas, receita do chef Juarez Campos
Finalize a massa com a farofa de pão e um toque de parmesão ralado Crédito: Guilherme Ferrari
Se você aprecia cordeiro, provavelmente vai gostar de uma receita de massa em que o molho bolonhesa é preparado com essa carne, em vez do tradicional corte bovino moído que usamos no dia a dia. A dica de Juarez Campos, chef do restaurante Oriundi e comentarista da CBN Vitória, é um fusilli bem suculento, finalizado com uma farofinha de pão que faz valer cada garfada. Confira!

FUSILLI À BOLONHESA DE CORDEIRO E FAROFA CROCANTE DE PÃO COM ALHO E ERVAS

  • INGREDIENTES:
  • 600g de carne de pernil de cordeiro (limpa e moída uma vez ou picadinha na faca) 
  • 100g de bacon picado 
  • 1 cebola média picada 
  • 2 talos de aipo (salsão) picados 
  • 1 cenoura pequena picada 
  • Meio bulbo de funcho (erva-doce) picado (opcional) 
  • 4 dentes de alho picados 
  • 1 copo de vinho tinto seco 
  • 1 colher (sobremesa) de trigo 
  • 2 xícaras de molho de tomate 
  • 1 xícara de caldo de carne 
  • Pimenta calabresa seca a gosto 
  • Salsa e cebolinha verdes picadas 
  • Meio pacote de pão de forma sem casca e passado no processador 
  • 1 colher (sopa) de ervas frescas mistas picadas (alecrim, tomilho, sálvia, manjericão, salsa e cebolinha) 
  • 1 colher (sopa) de alho picado e frito 
  • 2 colheres (sopa) de manteiga 
  • 1/3 de xícara de azeite 
  • Queijo parmesão ralado a gosto 
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto 
  • 500g de massa italiana tipo fusilli
MODO DE PREPARO:
  1. Refogue no azeite o bacon, a cebola, o alho, o funcho, o aipo e a cenoura. 
  2. Acrescente a carne de cordeiro e doure bem.
  3. Perfume com vinho tinto e deixe o álcool evaporar. Polvilhe trigo e refogue um pouco mais. 
  4. Junte o molho de tomate, a pimenta calabresa e o caldo de carne. 
  5. Cozinhe em panela semi-tampada por 30 a 45 minutos e, se precisar, junte mais caldo.
  6. Adicione a salsa, a cebolinha e verifique o tempero e a textura. 
  7. À parte, doure na manteiga o pão de forma processado até ficar bem crocante. 
  8. Apague o fogo, junte as ervas frescas e o alho frito.
  9. Na hora de servir, cozinhe a massa em bastante água salgada, conforme as instruções da embalagem. 
  10. Misture a massa no molho e polvilhe uma mistura da farofa de pão com ervas e alho. 
  11. Finalize salpicando parmesão ralado.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Você deve confiar em conselhos de saúde de um chatbot de IA?
Imagem de destaque
A vítima de voyerismo filmada na própria casa para vídeos sexuais: 'Não consigo mais dormir'
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault estreia nova temporada do Saia Justa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados