Já bebeu milkshake de bacon? Veja receita fácil e surpreendente

Alimento dos mais desejados, especialmente no recheio de um bom sanduba, o bacon também faz bonito se misturado a ingredientes doces. Seu sabor defumado e o toque salgadinho, que equilibra o teor de açúcar, podem transformar um simples milkshake em uma sobremesa inesquecível. Quer ver só?
MILKSHAKE DE BACON
INGREDIENTES:
- 4 fatias de bacon
- 3 bolas de sorvete de creme
- 200 ml de leite integral
- Chantili e calda de caramelo para decorar
- MODO DE PREPARO:
- Em uma frigideira antiaderente, coloque as fatias de bacon.
- Deixe por 1 minuto de cada lado ou até dourar.
- Em um liquidificador, coloque o sorvete, o leite, as três fatias de bacon e bata até formar uma mistura homogênea.
- Decore um copo alto com calda de caramelo, despeje o milkshake, finalize com chantili e decore com uma fatia de bacon.
- Se preferir, você pode triturar o bacon já frito e polvilhar essa farofinha por cima do chantili.
Fonte: Perdigão.