Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gulodice

Já bebeu milkshake de bacon? Veja receita fácil e surpreendente

Um dos ingredientes favoritos dos glutões também faz bonito em sobremesas, às quais dá um toque salgadinho que intensifica o sabor
Evelize Calmon

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 02:00

Milkshake de bacon com calda de caramelo: combinação surpreende Crédito: Perdigão/Divulgação
Alimento dos mais desejados, especialmente no recheio de um bom sanduba, o bacon também faz bonito se misturado a ingredientes doces. Seu sabor defumado e o toque salgadinho, que equilibra o teor de açúcar, podem transformar um simples milkshake em uma sobremesa inesquecível. Quer ver só? 

MILKSHAKE DE BACON

INGREDIENTES: 
  • 4 fatias de bacon 
  • 3 bolas de sorvete de creme
  • 200 ml de leite integral
  • Chantili e calda de caramelo para decorar
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma frigideira antiaderente, coloque as fatias de bacon.
  2. Deixe por 1 minuto de cada lado ou até dourar.
  3. Em um liquidificador, coloque o sorvete, o leite, as três fatias de bacon e bata até formar uma mistura homogênea.
  4. Decore um copo alto com calda de caramelo, despeje o milkshake, finalize com chantili e decore com uma fatia de bacon. 
  5. Se preferir, você pode triturar o bacon já frito e polvilhar essa farofinha por cima do chantili. 
Fonte: Perdigão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados