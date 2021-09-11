Torta de cachorro-quente: receita fácil, barata e deliciosa

Nesta semana, comemoramos o Dia do Cachorro-quente dando dicas do "podrão" ao gourmet para você experimentar em Vitória. E hoje, a sugestão é uma receita vapt-vupt, deliciosa e bem baratinha de dogão caseiro.
Depois de pronta, a torta de cachorro-quente que o Cesinha Fernandes ensina no vídeo abaixo pode ser cortada em pedacinhos para petiscar ou, servida em fatia, pode valer como uma refeição. E a bichinha sustenta, viu?
LISTA DE INGREDIENTES:
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 2 ovos
- 2 xícaras de leite integral
- 1 colher (sopa) de fermento
- Salsicha cozida
- Queijo muçarela
- Presunto
- Bacon
- Molho de tomate
- Queijo parmesão ralado
- Batata palha
Fonte: Cesinha Fernandes (@cesinha_). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.