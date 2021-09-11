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Torta de cachorro-quente: receita fácil, barata e deliciosa

Quer aprender um jeito diferente de fazer hot dog? Então veja como preparar uma tortinha criativa que é a cara do fim de semana

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

11 set 2021 às 02:00
Torta de cachorro-quente, por Cesinha Fernandes
Antes de levar a torta para o forno, cubra com queijo ralado e molho de tomate  Crédito: Cesinha Fernandes
Nesta semana, comemoramos o Dia do Cachorro-quente dando dicas do "podrão" ao gourmet para você experimentar em Vitória. E hoje, a sugestão é uma receita vapt-vupt, deliciosa e bem baratinha de dogão caseiro.
Depois de pronta, a torta de cachorro-quente que o Cesinha Fernandes ensina no vídeo abaixo pode ser cortada em pedacinhos para petiscar ou, servida em fatia, pode valer como uma refeição. E a bichinha sustenta, viu?

LISTA DE INGREDIENTES:

  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 2 ovos
  • 2 xícaras de leite integral
  • 1 colher (sopa) de fermento
  • Salsicha cozida
  • Queijo muçarela
  • Presunto
  • Bacon
  • Molho de tomate
  • Queijo parmesão ralado 
  • Batata palha
Fonte: Cesinha Fernandes (@cesinha_). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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