Como fazer trança de pastel, um petisco criativo e muito gostoso

Tá vendo essa belezinha aí, bem dourada, brilhosa e crocante? Parece até receita de padeiro experiente, mas é só um pastel trançado, feito com aquela massa de pastel que você compra em qualquer supermercado. O recheio é super simples: presunto, queijo, calabresa passada na frigideira, requeijão cremoso, um pouquinho de molho de tomate e orégano, para dar sabor de pizza.
Gostou da dica? Então, assista ao vídeo do Cesinha Fernandes ensinando os truques desse petisco MARA que ele criou para impressionar na hora do lanche:
LISTA DE INGREDIENTES:
- 1 rolo de massa de pastel
- Queijo muçarela
- Presunto
- Linguiça calabresa passada na frigideira
- Requeijão cremoso (bisnaga)
- Molho de tomate
- Orégano
Fonte: Cesinha Fernandes (@cesinha_). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.