Como fazer trança de pastel, um petisco criativo e muito gostoso

O pastel vai ao forno e você retira quando ele estiver douradinho assim

Tá vendo essa belezinha aí, bem dourada, brilhosa e crocante? Parece até receita de padeiro experiente, mas é só um pastel trançado, feito com aquela massa de pastel que você compra em qualquer supermercado. O recheio é super simples: presunto, queijo, calabresa passada na frigideira, requeijão cremoso, um pouquinho de molho de tomate e orégano, para dar sabor de pizza.