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Como fazer trança de pastel, um petisco criativo e muito gostoso

Pode parecer receita de padeiro experiente, mas é só aquela massa de pastel que vende no mercado! Assista ao passo-a-passo

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

07 set 2021 às 02:00
Trança de pastel, receita de Cesinha Fernandes
O pastel vai ao forno e você retira quando ele estiver douradinho assim Crédito: Cesinha Fernandes
Tá vendo essa belezinha aí, bem dourada, brilhosa e crocante? Parece até receita de padeiro experiente, mas é só um pastel trançado, feito com aquela massa de pastel que você compra em qualquer supermercado. O recheio é super simples: presunto, queijo, calabresa passada na frigideira, requeijão cremoso, um pouquinho de molho de tomate e orégano, para dar sabor de pizza.
Trança de pastel, receita de Cesinha Fernandes
Porque esse recheio vale um close Crédito: Cesinha Fernandes
Gostou da dica? Então, assista ao vídeo do Cesinha Fernandes ensinando os truques desse petisco MARA que ele criou para impressionar na hora do lanche:
LISTA DE INGREDIENTES:
  • 1 rolo de massa de pastel
  • Queijo muçarela
  • Presunto 
  • Linguiça calabresa passada na frigideira
  •  Requeijão cremoso (bisnaga)
  • Molho de tomate
  • Orégano
Fonte: Cesinha Fernandes (@cesinha_). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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