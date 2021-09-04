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Dá água na boca

Receita fácil de petisco: fraldinha suína com bacon caramelizado

Para fazer esse aperitivo super prático e delicioso. que vai ao forno por 30 minutos, você vai precisar de apenas três ingredientes

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

04 set 2021 às 02:00
Petisco de fraldinha suína com bacon caramelizado
Aperitivo de carne de porco e bacon fica pronto em mais ou menos meia hora Crédito: Saboratta/Divulgação
Chega o fim de semana e logo bate a vontade de reunir amigos para tomar uma cerveja, bater papo e petiscar. Se a sua ideia é fazer esse happy hour em casa mesmo, sem ter muito trabalho, aqui vai uma receita das boas, no estilo "vapt-vupt" e com apenas três ingredientes: cubos de fraldinha suína enrolados com bacon e caramelizados no forno. Curtiu? Veja abaixo como fazer. 

FRALDINHA SUÍNA COM BACON CARAMELIZADO

INGREDIENTES:
  • 500g de fraldinha suína 
  • Sal e pimenta-do-reino
  • 250g de bacon em fatias
  • 1 xícara de açúcar mascavo
MODO DE PREPARO:
  1. Corte a fraldinha em cubos e tempere com sal e pimenta-do-reino.
  2. Enrole cada cubo de carne em uma fatia de bacon.
  3. Passe os cubos no açúcar mascavo, disponha todos em uma assadeira e leve-a ao forno preaquecido (200ºC) por aproximadamente 30 minutos ou até que os petiscos estejam bem douradinhos.
  4. Sirva os cubos de fraldinha com bacon espetados em palitinhos.
Fonte: Saboratta. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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