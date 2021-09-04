Receita fácil de petisco: fraldinha suína com bacon caramelizado

Chega o fim de semana e logo bate a vontade de reunir amigos para tomar uma cerveja, bater papo e petiscar. Se a sua ideia é fazer esse happy hour em casa mesmo, sem ter muito trabalho, aqui vai uma receita das boas, no estilo "vapt-vupt" e com apenas três ingredientes: cubos de fraldinha suína enrolados com bacon e caramelizados no forno. Curtiu? Veja abaixo como fazer.