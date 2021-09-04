Receita fácil de petisco: fraldinha suína com bacon caramelizado

Chega o fim de semana e logo bate a vontade de reunir amigos para tomar uma cerveja, bater papo e petiscar. Se a sua ideia é fazer esse happy hour em casa mesmo, sem ter muito trabalho, aqui vai uma receita das boas, no estilo "vapt-vupt" e com apenas três ingredientes: cubos de fraldinha suína enrolados com bacon e caramelizados no forno. Curtiu? Veja abaixo como fazer.
FRALDINHA SUÍNA COM BACON CARAMELIZADO
INGREDIENTES:
- 500g de fraldinha suína
- Sal e pimenta-do-reino
- 250g de bacon em fatias
- 1 xícara de açúcar mascavo
MODO DE PREPARO:
- Corte a fraldinha em cubos e tempere com sal e pimenta-do-reino.
- Enrole cada cubo de carne em uma fatia de bacon.
- Passe os cubos no açúcar mascavo, disponha todos em uma assadeira e leve-a ao forno preaquecido (200ºC) por aproximadamente 30 minutos ou até que os petiscos estejam bem douradinhos.
- Sirva os cubos de fraldinha com bacon espetados em palitinhos.
Fonte: Saboratta. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.