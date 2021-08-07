Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Suculenta

Como fazer costela suína ao molho de vinho com batata rústica

Carne de porco assada é uma boa pedida para o almoço de fim de semana. Anima de preparar? Pois saiba que essa dica vale a pena

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Costela suína ao molho de vinho com batatas rústicas
Para acompanhar a costela, frita batatas rústicas Crédito: Bruno Marconato
Que tal uma costela de porco assada bem suculenta para o almoço do fim de semana? Para deixar a carne ainda mais gostosa, nossa sugestão é um molho de vinho temperado com alho, ervas e vinagre balsâmico, acrescido de caldo caseiro e do molho do próprio assado. Apenas irresistível!  

COSTELA SUÍNA AO MOLHO DE VINHO COM BATATA RÚSTICA

  • INGREDIENTES: 
  • Para a costela:
  • 800g costela de porco fresca
  • 8 dentes de alho picadinho
  • 500ml vinho tinto seco
  • 2 colheres (café) de sal
  • 1 colher (café) de pimenta-do-reino
  • 4 folhas de louro
  • Suco de 3 limões
  • Batatas rústicas para fritar
  • Para o molho de vinho:
  • 1 cebola grande picadinha
  • 4 colheres (sopa) de azeite 
  • 1 dente de alho picadinho
  • 1 ramo de alecrim
  • ¼ de xícara (chá) de vinagre balsâmico
  • 2 xícaras (chá) de vinho tinto seco
  • 2 xícaras (chá) de caldo caseiro de carne
  • Sal a gosto
  • 1 colher (café) de pimenta-do-reino
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • MODO DE PREPARO:
  1. Costela: em um recipiente, prepare o tempero da costela. Coloque o suco de limão, o alho, o sal, a pimenta e o louro. Despeje o conteúdo sobre a costela e deixe marinar por oito horas. Leve a costela para assar em forno preaquecido a 180ºC por 1 hora. Deixe dourar e reserve.
  2. Molho: em uma frigideira aquecida, coloque a cebola e o azeite. Refogue até que a cebola fique translúcida. Junte o alho e o alecrim e deixe por mais alguns minutos, mexendo sempre. Acrescente o vinagre balsâmico, deixe ferver até formar um xarope, junte o vinho tinto e deixe cozinhar até reduzir um pouco. Junte o caldo de carne e deixe reduzir pela metade. Retire o ramo de alecrim e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, acrescente a manteiga e misture vigorosamente. Caso tenho sobrado um molho da costela assada, coe e acrescente nesta etapa da receita. 
  3. Frite as batatas rústicas.
  4. Montagem: em uma travessa, disponha a costela com as batatas rústicas ao redor. Despeje o molho de vinho e decore com alguns raminhos de alecrim. Coloque fatias de limão para decorar a lateral do prato e sirva em seguida.
Fonte: Água Doce. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados