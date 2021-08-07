Como fazer costela suína ao molho de vinho com batata rústica

Que tal uma costela de porco assada bem suculenta para o almoço do fim de semana? Para deixar a carne ainda mais gostosa, nossa sugestão é um molho de vinho temperado com alho, ervas e vinagre balsâmico, acrescido de caldo caseiro e do molho do próprio assado. Apenas irresistível!
COSTELA SUÍNA AO MOLHO DE VINHO COM BATATA RÚSTICA
- INGREDIENTES:
- Para a costela:
- 800g costela de porco fresca
- 8 dentes de alho picadinho
- 500ml vinho tinto seco
- 2 colheres (café) de sal
- 1 colher (café) de pimenta-do-reino
- 4 folhas de louro
- Suco de 3 limões
- Batatas rústicas para fritar
- Para o molho de vinho:
- 1 cebola grande picadinha
- 4 colheres (sopa) de azeite
- 1 dente de alho picadinho
- 1 ramo de alecrim
- ¼ de xícara (chá) de vinagre balsâmico
- 2 xícaras (chá) de vinho tinto seco
- 2 xícaras (chá) de caldo caseiro de carne
- Sal a gosto
- 1 colher (café) de pimenta-do-reino
- 1 colher (sopa) de manteiga
- MODO DE PREPARO:
- Costela: em um recipiente, prepare o tempero da costela. Coloque o suco de limão, o alho, o sal, a pimenta e o louro. Despeje o conteúdo sobre a costela e deixe marinar por oito horas. Leve a costela para assar em forno preaquecido a 180ºC por 1 hora. Deixe dourar e reserve.
- Molho: em uma frigideira aquecida, coloque a cebola e o azeite. Refogue até que a cebola fique translúcida. Junte o alho e o alecrim e deixe por mais alguns minutos, mexendo sempre. Acrescente o vinagre balsâmico, deixe ferver até formar um xarope, junte o vinho tinto e deixe cozinhar até reduzir um pouco. Junte o caldo de carne e deixe reduzir pela metade. Retire o ramo de alecrim e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, acrescente a manteiga e misture vigorosamente. Caso tenho sobrado um molho da costela assada, coe e acrescente nesta etapa da receita.
- Frite as batatas rústicas.
- Montagem: em uma travessa, disponha a costela com as batatas rústicas ao redor. Despeje o molho de vinho e decore com alguns raminhos de alecrim. Coloque fatias de limão para decorar a lateral do prato e sirva em seguida.
Fonte: Água Doce.