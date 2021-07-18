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Vai ao forno

Camarão cremoso com requeijão, gengibre e açafrão: veja receita

O preparo, que também leva leite de coco, rende quatro porções e fica pronto para ir à mesa em aproximadamente 40 minutos

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

18 jul 2021 às 02:00
Camarão com requeijão cremoso gratinado
O camarão cremoso vai ao forno para gratinar Crédito: Divulgação/Tirolez
Camarão é sempre uma boa pedida em qualquer refeição. Seja com tempero simples ou em receitas incrementadas, o crustáceo reina queridíssimo em preparações com frutos do mar. Selecionamos uma bem cremosa com sabores que remetem à cozinha asiática. Gengibre, leite de coco e cúrcuma dão o tom, e o requeijão deixa tudo ainda mais atrativo nesse prato. 

CAMARÃO CREMOSO COM REQUEIJÃO, GENGIBRE E CÚRCUMA

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 1 xícara (chá) de cebola picada
  • 1 colher (sopa) de gengibre picado
  • 2 xícaras (chá) de tomate picado
  • ½ xícara (chá) de cheiro verde picado
  • 1 colher (chá) de cúrcuma
  • 1 xícara (chá) de leite de coco
  • 1 kg de camarão médio limpo
  • 1 xícara (chá) de requeijão cremoso 
  • Azeite de oliva extravirgem a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Aqueça uma panela e coloque um fio de azeite, refogue a cebola e, assim que estiver transparente, coloque o tomate picado e o gengibre. Refogue bem.
  2. Junte cheiro verde e cúrcuma.
  3. Acrescente o leite de coco e espere ferver.
  4. Quando ferver, coloque os camarões e deixe cozinhar por cinco minutos.
  5. Coloque os camarões em uma travessa refratária e acrescente algumas colheradas de requeijão cremoso por cima.
  6. Leve para gratinar no forno preaquecido a 180°C.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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