Camarão cremoso com requeijão, gengibre e açafrão: veja receita

Camarão é sempre uma boa pedida em qualquer refeição. Seja com tempero simples ou em receitas incrementadas, o crustáceo reina queridíssimo em preparações com frutos do mar. Selecionamos uma bem cremosa com sabores que remetem à cozinha asiática. Gengibre, leite de coco e cúrcuma dão o tom, e o requeijão deixa tudo ainda mais atrativo nesse prato.