Camarão cremoso com requeijão, gengibre e açafrão: veja receita

Camarão é sempre uma boa pedida em qualquer refeição. Seja com tempero simples ou em receitas incrementadas, o crustáceo reina queridíssimo em preparações com frutos do mar. Selecionamos uma bem cremosa com sabores que remetem à cozinha asiática. Gengibre, leite de coco e cúrcuma dão o tom, e o requeijão deixa tudo ainda mais atrativo nesse prato.
CAMARÃO CREMOSO COM REQUEIJÃO, GENGIBRE E CÚRCUMA
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 xícara (chá) de cebola picada
- 1 colher (sopa) de gengibre picado
- 2 xícaras (chá) de tomate picado
- ½ xícara (chá) de cheiro verde picado
- 1 colher (chá) de cúrcuma
- 1 xícara (chá) de leite de coco
- 1 kg de camarão médio limpo
- 1 xícara (chá) de requeijão cremoso
- Azeite de oliva extravirgem a gosto
MODO DE PREPARO:
- Aqueça uma panela e coloque um fio de azeite, refogue a cebola e, assim que estiver transparente, coloque o tomate picado e o gengibre. Refogue bem.
- Junte cheiro verde e cúrcuma.
- Acrescente o leite de coco e espere ferver.
- Quando ferver, coloque os camarões e deixe cozinhar por cinco minutos.
- Coloque os camarões em uma travessa refratária e acrescente algumas colheradas de requeijão cremoso por cima.
- Leve para gratinar no forno preaquecido a 180°C.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.