Gosta de cordeiro? Aprenda a fazer um saboroso pappardelle com ragu

Aos apreciadores de cordeiro, aqui vai uma dica de massa suculenta e saborosa: pappardelle com ragu da carne, servida com um fio de azeite e queijo ralado. A massa longa, de tiras mais largas, é ideal para aproveitar o máximo de gostosura desse molho, encorpado e bem temperadinho.
PAPPARDELLE COM RAGU DE CORDEIRO
INGREDIENTES:
- 500g de carne de cordeiro em cubos médios
- ½ xícara de chá de farinha de trigo
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 lata de tomate pelado
- 2 ramos de tomilho
- 1 colher (sopa) de vinagre balsâmico
- Sal e pimenta-do-reino
- 4 litros de água
- 2 colheres (chá) de sal
- 1 pacote de pappardelle (400g)
MODO DE PREPARO (ragu):
- Em uma panela grande, aqueça em fogo médio o azeite e coloque os cubos em etapas, sem amontoar no fundo do recipiente e frite, até dourar todos os lados da carne. Transfira para um prato e reserve.
- Adicione ¼ de xícara de água e raspe o fundo da panela com uma espátula. Coloque a cebola, os tomates pelados picados e o alho. Cozinhe até a água evaporar e a cebola ficar transparente.
- Acrescente os cubos de cordeiro à panela, junte o tomilho, 3 xícaras de água e mexa bem.
- Retire a carne da panela, pique em pedaços menores e coloque-a de volta.
- Regue com vinagre balsâmico, misture e cozinhe por mais 20 minutos, até o caldo engrossar. Reserve.
MODO DE PREPARO (massa):
- Em uma panela, ferva a água, acrescente o sal, o pappardelle e cozinhe pelo tempo indicado na embalagem da massa.
- Escorra e leve-a para a panela com o ragu ainda quente.
- Misture tudo delicadamente e sirva com um fio de azeite e queijo parmesão ralado.
Receita cedida pela marca Sacciali.