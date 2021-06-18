Massa

Gosta de cordeiro? Aprenda a fazer um saboroso pappardelle com ragu

Capriche nessa receita suculenta e cheia de conforto, servindo com um fio de azeite e queijo parmesão ralado
Evelize Calmon

Publicado em 

17 jun 2021 às 22:06

Pappardelle com ragu de cordeiro
Pappardelle com ragu de cordeiro:  Crédito: Sacciali/Divulgação
Aos apreciadores de cordeiro, aqui vai uma dica de massa suculenta e saborosa: pappardelle com ragu da carne, servida com um fio de azeite e queijo ralado. A massa longa, de tiras mais largas, é ideal para aproveitar o máximo de gostosura desse molho, encorpado e bem temperadinho. 

INGREDIENTES:
  • 500g de carne de cordeiro em cubos médios
  • ½ xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 lata de tomate pelado
  • 2 ramos de tomilho
  • 1 colher (sopa) de vinagre balsâmico
  • Sal e pimenta-do-reino
  • 4 litros de água
  • 2 colheres (chá) de sal
  • 1 pacote de pappardelle (400g)
MODO DE PREPARO (ragu):
  1. Em uma panela grande, aqueça em fogo médio o azeite e coloque os cubos em etapas, sem amontoar no fundo do recipiente e frite, até dourar todos os lados da carne. Transfira para um prato e reserve.
  2. Adicione ¼ de xícara de água e raspe o fundo da panela com uma espátula. Coloque a cebola, os tomates pelados picados e o alho. Cozinhe até a água evaporar e a cebola ficar transparente.
  3. Acrescente os cubos de cordeiro à panela, junte o tomilho, 3 xícaras de água e mexa bem.
  4. Retire a carne da panela, pique em pedaços menores e coloque-a de volta.
  5. Regue com vinagre balsâmico, misture e cozinhe por mais 20 minutos, até o caldo engrossar. Reserve.
MODO DE PREPARO (massa):
  1. Em uma panela, ferva a água, acrescente o sal, o pappardelle e cozinhe pelo tempo indicado na embalagem da massa.
  2. Escorra e leve-a para a panela com o ragu ainda quente.
  3. Misture tudo delicadamente e sirva com um fio de azeite e queijo parmesão ralado.
Receita cedida pela marca Sacciali. Veja mais dicas saborosas em leia.ag/receitas

