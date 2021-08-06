Restaurantes criam pratos e menus para o almoço do Dia dos Pais

Se você não vai cozinhar no Dia dos Pais e pretende almoçar fora com a família no domingo (8), não deixe de conferir as dicas que reunimos abaixo. A lista traz desde petiscos criados para a data até menus especiais com entradas, pratos e sobremesas no estilo que os paizões mais apreciam.
Quem não quiser comer fora de casa também poderá encomendar o cardápio em rotisserias ou restaurantes da Grande Vitória. Nesses casos, vale ficar atento ao prazo limite para fazer os pedidos e garantir um belo banquete.
ONDE ALMOÇAR COM MENUS ESPECIAIS E PROMOÇÕES
- A CASA PARRILLA BAR - No domingo (8), o bar e restaurante lançará um novo petisco: camarão empanado e aioli de coentro (R$ 39,90). Haverá brindes para os pais (quantidade limitada). Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99688-1777.
- ALEIXO RESTAURANTE - O restaurante fará um almoço especial para os pais no domingo (8) com duas opções: peixe assado (papa-terra) recheado com farofa de camarão e acompanhado por arroz de açafrão, legumes e batatas coradas (R$ 175/duas pessoas e R$ 320/quatro) e paleta de cordeiro com geleia de hortelã e risoto de amêndoas (R$ 250 para duas pessoas e R$ 450 para quatro). A casa atenderá somente com reservas, das 12h às 16h. Praia do Canto, Vitória. (27) 99243-0657.
- CARANGUEJO DO ASSIS - O Dia dos Pais será comemorado com um novo prato fixo no cardápio da casa, o camarão recheado com cream cheese, empanado e frito. Custa R$ 165, com 12 unidades, e vai à mesa com molho de maionese. O prato também está disponível para encomenda e o pedido pode ser feito pelo (27) 3289-8486. Praia de Itaparica, Vila Velha.
- CASA GRAVIOLA - Neste sábado (7) e domingo (8), haverá promoção de Dia dos Pais: quem pedir o sanduíche Tuna Barbecue (R$ 32) ganha outro grátis. Feito com hambúrguer artesanal de atum fresco, queijo minas padrão derretido, molho barbecue caseiro e saladinha, o Tuna vai à mesa com batatas assadas e maionese de tofu. A oferta é válida para consumo presencial e também no delivery próprio da rede, pelo (27) 99945-5561 ou 3201-8608. Praia do Canto, Vitória.
- DONA RAPOSA - O almoço de domingo (8) será ao som de samba e choro com o duo HeptaSopro, e o destaque no cardápio será a feijoada completa, disponível em três tamanhos: individual (R$ 39,90), para duas pessoas (R$ 73,90) e para quatro pessoas (R$ 139,90). Além de celebrar o Dia dos Pais, a casa vai comemorar no dia seu primeiro aniversário. Jardim da Penha, Vitória. (27) 99935-7556.
- EMPÓRIO JOAQUIM - No domingo (8), o bistrô vai servir um brunch especial, das 9h às 15h, e dará desconto para os pais no valor das mimosas e de alguns espumantes. Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717.
- LA DOLINA - O domingo (8) terá um prato especial para comemorar o Dia dos Pais, a Trilogia de Carnes formada por New York Street, bife ancho e barriguinha suína, acompanhadas por duo de batatas com maionese de rúcula, farofa de alho-poró, abacaxi macerado em anis e cardamomo e assado e molho rústico de tomate e cebola apimentado (R$ 230). A casa fará reservas no primeiro horário apenas pelo aplicativo Get In. Bairro República, Vitória. (27) 3207-7944.
- SOETA - O restaurante vai abrir para almoço no domingo, Dia dos Pais, com um menu de sete etapas: ceviche quitenho de camarão; manga em tempura com tartar de atum; tutano assado, tartar de filé e pão crocante; mini hambúrguer de pato com maionese de cebola confitada, shiitake e queijo robiola; ravióli de lagosta e ricota ao limão; costela de porco com rosti de mandioca e queijo das montanhas; e cacau, chocolate e cupuaçu. Quanto: R$ 158 por pessoa (bebidas à parte). Reservas: (27) 98875-1032. Praia do Canto, Vitória.
ONDE ENCOMENDAR PRATOS PARA O DIA DOS PAIS
- CASA ROTI - A rotisseria terá quatro pratos especiais sob encomenda para o Dia dos Pais: brandade de bacalhau com tapenade de azeitona preta (R$ 120/kg), paleta de cordeiro à cacciatore (R$ 120/kg); medalhão de filé grelhado com molho roti, cebola assada e cogumelos (R$ 140/kg); e canelones de ossobuco com fonduta de parmesão e salsa de trufas (R$ 100/kg). Jardim Camburi, Vitória. (27) 99690-3939.
- LAREIRA PORTUGUESA - O restaurante aceitará encomendas de todos os pratos do cardápio. Além das famosas receitas com bacalhau, destacam-se preparações com cabrito, como Cabrito à Viriato (R$ 130/entrada) e Cabrito à Portuguesa, ao forno com brócolis e batatas (R$ 225). Os pedidos devem ser feitos até sábado à noite pelo (27) 3345-0331 ou 0329. No domingo, o atendimento no almoço presencial será por ordem de chegada. Enseada do Suá, Vitória.
- NOZ - A casa preparou um cardápio especial e aceitará encomendas de pratos como arroz de rabada, lasanha de ossobuco, moqueca baiana de camarão e pastel de polvo com alho-poró e maionese de coentro. As opções de sobremesa são pudim de mexerica e arroz doce brulée. Pedidos: (27) 9701-6929. No Dia dos Pais (8), o restaurante abrirá para almoço presencial e aceitará reservas para o primeiro horário (após, atenderá por ordem de chegada). Jardim da Penha, Vitória.
- SPAGHETTI - Uma opção no italiano para o Dia dos Pais são a travessas de massas e carnes sob encomenda, que servem até oito pessoas. Entre as opções com carne há filé à parmegiana (R$ 148/quatro pessoas), polpeta de carne muçarela de búfala (R$ 148/6 pessoas); e pernil de cordeiro assado (R$ 228/6 pessoas). Na lista de massa, há desde nhoque à bolonhesa R$ 168/5 pessoas) até penne com camarões (R$ 248/5 pessoas) Pedidos até sexta (6), às 23h, pelos telefones (27) 3324-8866 e 99249-5009. Bento Ferreira, Vitória, e Parque das Castanheiras, Vila Velha.