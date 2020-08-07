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Domingo especial

De rabada a costela, 4 receitas de chefs para o Dia dos Pais

Paizões bons de cozinha, Décio Pascoal Botelho, Emilio Recchia, Ivan Di Cesare, Juarez Campos e João Mendes ensinam a preparar suas especialidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 06:01

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 06:01

Chegamos ao fim de semana do Dia dos Pais e muitos deles ganharão um almoço caprichado na data. Se o seu pai sempre assume o fogão e não abre mão de cozinhar nem no segundo domingo de agosto, compartilhe com ele as receitas a seguir. Elas também podem ser uma boa inspiração caso você seja o cozinheiro da vez.
O orecchiette com camarões é uma dica do chef Juarez Campos, pai de Fernando e Juliana. Os chefs Emilio Recchia, pai de Vinicius e Akin, e Ivan Di Cesare, pai de Clara e Matias, propõem um belo assado de tira na brasa. Rabada no feijão é a sugestão do pai de Daniel e Joana, João Mendes, e a famosa feijoada do Décio Pascoal Botelho, pai de Décio e Leonardo, donos de restaurantes consagrados da Capital, completa a seleção. 

ORECCHIETTE COM CAMARÕES, TOMATE E BRÓCOLIS, por Juarez Campos (Oriundi e Casa do Chef Juarez)

Orecchiette com camarões, tomate cereja e brócolis preparado pelo chef Juarez Campos, do restaurante Oriundi
Orecchiette de camarão com tomate e brócolis Crédito: Marcelle Louback
INGREDIENTES: 
  • 500g de orecchiette 
  • 10 flores de brócolis cozidas e picadas 
  • 900g de camarões médios descascados e limpos 
  • 50ml de azeite de oliva 
  • 2 e ½ xícara de vinho branco seco 
  • 18 tomates cereja cortados ao meio 
  • ½ cebola ralada 
  • ½ pimenta dedo-de-moça picadinha sem as sementes 
  • Sal e pimenta-do-reino moída na hora 
  • 2 xícaras de molho de tomate 
  • 2 dentes de alho picados 
  • Raspas de limão siciliano
  • Rendimento: 6 porções
  • Tempo de preparo: 20 minutos
  • Complexidade: fácil
MODO DE PREPARO:
  1. Cozinhe a massa (orechiette) em bastante água salgada. 
  2. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque o azeite e refogue a cebola, o alho e a pimenta dedo-de-moça. Junte os camarões e refogue-os rapidamente. Perfume com vinho branco e deixe o álcool evaporar. 
  3. Junte as flores de brócolis, os tomates e o molho de tomate, corrija o sal e adicione a pimenta-do-reino. 
  4. Escorra a massa, transfira para a frigideira com o molho e misture. Regue com um fio de azeite extravirgem, salpique as raspas de limão e sirva.

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RABADA COM FEIJÃO MANTEIGA COM AGRIÃO, por João Mendes (Boteco do João)

Rabada no feijão manteiga com agrião servida no Boteco do João, em Vitória
Rabada no feijão com agrião Crédito: Gabriel Lordello
INGREDIENTES: 
  • 1,5 kg de rabada bovina já cortada 
  • Meio quilo de feijão manteiga (não deixe de molho)
  • 1 cebola pequena picada 
  • 4 dentes grandes de alho picados 
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto 
  • Agrião fresco, cheiro verde picado e flocos de alho frito para finalizar
  • Rendimento: 4 porções
  • Tempo de preparo: 60 minutos
  • Complexidade: fácil
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela de pressão, refogue os pedaços de rabada com alho, cebola, sal e pimenta-do-reino. 
  2. Uma vez bem dourada e refogada a carne, acrescente o feijão manteiga previamente lavado e mexa, adicionando água quente. Feche a panela e, após pegar pressão, deixe cozinhar por aproximadamente 40 minutos. 
  3. Abra a panela e corrija o sal. 
  4. Para servir, forre uma travessa funda com folhas de agrião e coloque a rabada por cima. Salpique cheiro verde e alho frito.

ASSADO DE TIRA COM MEXIDO DE SHIITAKE E QUEIJO DE CABRA, por Emilio Recchia e Ivan Di Cesare (La Dolina)

Assado de tira preparado na brasa pelos chefs do La Dolina, Emilio Recchia e Ivan Di Cesare
Assado de tira com shittake e queijo de cabra Crédito: Ricardo Dangelo
INGREDIENTES: 
  • 1,2kg de assado de tira Angus cortado em pedaços de 2cm cada um
  • 4 cebolas inteiras para rechear
  • 1 dente de alho picado 
  • 200g de queijo de cabra 
  • 200g de cogumelos shiitake frescos
  •  100ml de azeite 
  • Salsa, tomilho e cebolinha verde a gosto 
  • Sal entrefino para parrilha 
  • Pimenta-do-reino
  • Rendimento: 4 porções
  • Tempo de preparo: 70 minutos
  • Complexidade: média
MODO DE PREPARO:
  1. Assado de tira: tempere as costelas com sal entrefino e pimenta-do-reino. Asse primeiro do lado do osso por 20 minutos na brasa, em fogo bem baixo. Em seguida, asse por 7 minutos de cada lado em fogo alto. 
  2. Mexido: em uma frigideira, salteie o shiitake com azeite e alho. Reserve. Ao esfriar, misture com o queijo de cabra, a cebolinha verde, o tomilho e a salsa. 
  3. Descasque as cebolas e corte-as ao meio. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite, levando-as ao forno preaquecido a 200ºC. Asse por 20 minutos. Em seguida, retire os miolos das cebolas e recheie-as com a mistura de queijo de cabra e shiitake. Reserve. 
  4. Antes de servir a carne, gratine as cebolas.

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FEIJOADA, por Décio Pascoal Botelho, pai de Décio (Spetacollo) e Leonardo (Botequim São Paulo)

Feijoada do Botequim São Paulo
Feijoada completa  Crédito: Ari Oliveira
  • INGREDIENTES: 
  • 1kg de feijão preto (deixe de molho na véspera) 
  • 500g de charque dianteiro 
  • 500g de lombo suíno salgado 
  • 500g de costelinha suína salgada 
  • 250g de calabresa grossa sem pele cortada em rodelas
  • 250g de paio cortado em rodelas
  • 150g de bacon 
  • 6 dentes de alho amassados 
  • 2 cebolas picadas
  • 100ml de cachaça amarela 
  • Casca de 1 laranja 
  • 8 folhas de louro
  • Rendimento: 6 porções
  • Tempo de preparo: 2 horas
  • Complexidade: média
MODO DE PREPARO: 
  1. Cozinhe o feijão na panela de pressão com 2 litros e meio de água por 20 minutos (conte esse tempo após pegar pressão). 
  2. Lave o charque, a costelinha salgada e o lombo salgado, trocando a água duas vezes. 
  3. Coloque as carnes em água fervente e cozinhe por 20 minutos, acrescentando 1 xícara do caldo do feijão cozido. Reserve. 
  4. Em uma panela grande, faça um refogado com o bacon, a cebola e o alho, e deixe dourar. Na mesma panela, acrescente as folhas de louro, a casca de laranja, o feijão cozido e a cachaça. 
  5. Misture tudo e, em seguida, coloque as carnes cozidas e dessalgadas. Adicione o paio e a calabresa cortados em rodelas. Deixe ferver em fogo baixo, de 30 a 40 minutos, acrescentando mais água, se necessário. 
  6. Ajuste o sal e retire a casca de laranja.

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