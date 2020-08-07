De rabada a costela, 4 receitas de chefs para o Dia dos Pais

Chegamos ao fim de semana do Dia dos Pais e muitos deles ganharão um almoço caprichado na data. Se o seu pai sempre assume o fogão e não abre mão de cozinhar nem no segundo domingo de agosto, compartilhe com ele as receitas a seguir. Elas também podem ser uma boa inspiração caso você seja o cozinheiro da vez.
O orecchiette com camarões é uma dica do chef Juarez Campos, pai de Fernando e Juliana. Os chefs Emilio Recchia, pai de Vinicius e Akin, e Ivan Di Cesare, pai de Clara e Matias, propõem um belo assado de tira na brasa. Rabada no feijão é a sugestão do pai de Daniel e Joana, João Mendes, e a famosa feijoada do Décio Pascoal Botelho, pai de Décio e Leonardo, donos de restaurantes consagrados da Capital, completa a seleção.
ORECCHIETTE COM CAMARÕES, TOMATE E BRÓCOLIS, por Juarez Campos (Oriundi e Casa do Chef Juarez)
INGREDIENTES:
- 500g de orecchiette
- 10 flores de brócolis cozidas e picadas
- 900g de camarões médios descascados e limpos
- 50ml de azeite de oliva
- 2 e ½ xícara de vinho branco seco
- 18 tomates cereja cortados ao meio
- ½ cebola ralada
- ½ pimenta dedo-de-moça picadinha sem as sementes
- Sal e pimenta-do-reino moída na hora
- 2 xícaras de molho de tomate
- 2 dentes de alho picados
- Raspas de limão siciliano
- Rendimento: 6 porções
- Tempo de preparo: 20 minutos
- Complexidade: fácil
MODO DE PREPARO:
- Cozinhe a massa (orechiette) em bastante água salgada.
- Enquanto isso, em uma frigideira, coloque o azeite e refogue a cebola, o alho e a pimenta dedo-de-moça. Junte os camarões e refogue-os rapidamente. Perfume com vinho branco e deixe o álcool evaporar.
- Junte as flores de brócolis, os tomates e o molho de tomate, corrija o sal e adicione a pimenta-do-reino.
- Escorra a massa, transfira para a frigideira com o molho e misture. Regue com um fio de azeite extravirgem, salpique as raspas de limão e sirva.
RABADA COM FEIJÃO MANTEIGA COM AGRIÃO, por João Mendes (Boteco do João)
INGREDIENTES:
- 1,5 kg de rabada bovina já cortada
- Meio quilo de feijão manteiga (não deixe de molho)
- 1 cebola pequena picada
- 4 dentes grandes de alho picados
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Agrião fresco, cheiro verde picado e flocos de alho frito para finalizar
- Rendimento: 4 porções
- Tempo de preparo: 60 minutos
- Complexidade: fácil
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela de pressão, refogue os pedaços de rabada com alho, cebola, sal e pimenta-do-reino.
- Uma vez bem dourada e refogada a carne, acrescente o feijão manteiga previamente lavado e mexa, adicionando água quente. Feche a panela e, após pegar pressão, deixe cozinhar por aproximadamente 40 minutos.
- Abra a panela e corrija o sal.
- Para servir, forre uma travessa funda com folhas de agrião e coloque a rabada por cima. Salpique cheiro verde e alho frito.
ASSADO DE TIRA COM MEXIDO DE SHIITAKE E QUEIJO DE CABRA, por Emilio Recchia e Ivan Di Cesare (La Dolina)
INGREDIENTES:
- 1,2kg de assado de tira Angus cortado em pedaços de 2cm cada um
- 4 cebolas inteiras para rechear
- 1 dente de alho picado
- 200g de queijo de cabra
- 200g de cogumelos shiitake frescos
- 100ml de azeite
- Salsa, tomilho e cebolinha verde a gosto
- Sal entrefino para parrilha
- Pimenta-do-reino
- Rendimento: 4 porções
- Tempo de preparo: 70 minutos
- Complexidade: média
MODO DE PREPARO:
- Assado de tira: tempere as costelas com sal entrefino e pimenta-do-reino. Asse primeiro do lado do osso por 20 minutos na brasa, em fogo bem baixo. Em seguida, asse por 7 minutos de cada lado em fogo alto.
- Mexido: em uma frigideira, salteie o shiitake com azeite e alho. Reserve. Ao esfriar, misture com o queijo de cabra, a cebolinha verde, o tomilho e a salsa.
- Descasque as cebolas e corte-as ao meio. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite, levando-as ao forno preaquecido a 200ºC. Asse por 20 minutos. Em seguida, retire os miolos das cebolas e recheie-as com a mistura de queijo de cabra e shiitake. Reserve.
- Antes de servir a carne, gratine as cebolas.
FEIJOADA, por Décio Pascoal Botelho, pai de Décio (Spetacollo) e Leonardo (Botequim São Paulo)
- INGREDIENTES:
- 1kg de feijão preto (deixe de molho na véspera)
- 500g de charque dianteiro
- 500g de lombo suíno salgado
- 500g de costelinha suína salgada
- 250g de calabresa grossa sem pele cortada em rodelas
- 250g de paio cortado em rodelas
- 150g de bacon
- 6 dentes de alho amassados
- 2 cebolas picadas
- 100ml de cachaça amarela
- Casca de 1 laranja
- 8 folhas de louro
- Rendimento: 6 porções
- Tempo de preparo: 2 horas
- Complexidade: média
MODO DE PREPARO:
- Cozinhe o feijão na panela de pressão com 2 litros e meio de água por 20 minutos (conte esse tempo após pegar pressão).
- Lave o charque, a costelinha salgada e o lombo salgado, trocando a água duas vezes.
- Coloque as carnes em água fervente e cozinhe por 20 minutos, acrescentando 1 xícara do caldo do feijão cozido. Reserve.
- Em uma panela grande, faça um refogado com o bacon, a cebola e o alho, e deixe dourar. Na mesma panela, acrescente as folhas de louro, a casca de laranja, o feijão cozido e a cachaça.
- Misture tudo e, em seguida, coloque as carnes cozidas e dessalgadas. Adicione o paio e a calabresa cortados em rodelas. Deixe ferver em fogo baixo, de 30 a 40 minutos, acrescentando mais água, se necessário.
- Ajuste o sal e retire a casca de laranja.