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Fatalidade

Homem cai em poço d'água e morre afogado em Marilândia

Luciano Moreira de Souza, de 46 anos, foi encontrado a dois metros de profundidade, neste domingo (4), no Córrego Germano
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

05 mai 2025 às 15:31

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 15:31

Homem cai em poço d'água e morre afogado em Marilândia
Luciano Moreira de Souza, de 46 anos, morreu afogado ao cair em um poço Crédito: Arquivo pessoal
Um homem de 46 anos, identificado como Luciano Moreira de Souza, morreu afogado após cair em um poço de água na tarde de domingo (4), no Córrego Germano, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado "para uma ocorrência de busca a afogado" e que as buscas começaram no ponto indicado por populares como o local onde a vítima havia submergido. "Após cerca de 10 minutos de varredura na água, a vítima foi localizada, já sem vida, a uma profundidade aproximada de dois metros. O corpo foi retirado da água", comunicou a corporação.
A Polícia Científica, por sua vez, informou que a perícia foi acionada às 13h33 e que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para necropsia e, posteriormente, liberação aos familiares.
*Com informações de Carol Silveira, da TV Gazeta Noroeste 

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