Homem cai em poço d'água e morre afogado em Marilândia

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado "para uma ocorrência de busca a afogado" e que as buscas começaram no ponto indicado por populares como o local onde a vítima havia submergido. "Após cerca de 10 minutos de varredura na água, a vítima foi localizada, já sem vida, a uma profundidade aproximada de dois metros. O corpo foi retirado da água", comunicou a corporação.