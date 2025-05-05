Servidor de Aracruz é afastado após entrar com cerveja em carro da prefeitura

Um servidor público efetivo foi afastado do cargo pela Prefeitura de Aracruz após ser flagrado, em um vídeo ao qual A Gazeta teve acesso (veja acima), com uma lata de cerveja na mão e, em seguida, entrando no banco do motorista de um uma picape Fiat Toro branca, veículo oficial da administração. A reportagem apurou que o homem atuava como motorista da Secretaria Municipal de Saúde.

A gravação teria sido feita próximo a uma loja de conveniência de um posto de combustíveis em Aracruz, e a data do fato não foi divulgada. A Prefeitura de Aracruz disse, em nota, que teve conhecimento do ocorrido nesta segunda-feira (5), e explicou que o servidor vai responder a um Processo Administrativo e deve ficar afastado até o julgamento que definirá o que irá acontecer. A administração afirmou que "está tomando as medidas administrativas cabíveis, conforme determina a legislação e os princípios que regem o serviço público".