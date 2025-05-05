Homem morre em acidente entre moto e caminhonete em Venda Nova do Imigrante

A vítima, identificada como Tiago Delfino da Silva, faleceu no local. Segundo a polícia, ele pilotava uma Honda CG e não possuía habilitação. Já o motorista da caminhonete Mitsubishi Triton L200 foi retirado do local pela esposa e levado ao Hospital Padre Máximo para receber atendimento médico.

A polícia informou que ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo e posteriormente foi encaminhado à delegacia de Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante.