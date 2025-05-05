Homem morre em acidente entre moto e caminhonete em Venda Nova do Imigrante

Um motociclista de 38 anos morreu na noite de domingo (4) após se envolver em um acidente com uma caminhonete na Rodovia Pedro Cola (ES 166), na localidade de Providência, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Para a Polícia Militar, o motorista contou que a moto invadiu a contramão e os veículos acabaram batendo de frente.
A vítima, identificada como Tiago Delfino da Silva, faleceu no local. Segundo a polícia, ele pilotava uma Honda CG e não possuía habilitação. Já o motorista da caminhonete Mitsubishi Triton L200 foi retirado do local pela esposa e levado ao Hospital Padre Máximo para receber atendimento médico.
A polícia informou que ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo e posteriormente foi encaminhado à delegacia de Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante.