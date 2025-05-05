Placas de gelo se formam em riacho no Parque do Caparaó no ES; vídeo

As temperaturas despencaram no Parque Nacional do Caparaó, no Espírito Santo, no último fim de semana. O guia de montanha Cícero Alves Filho registrou -3 °C entre a madrugada e a manhã de sábado (4) durante uma subida ao Pico da Bandeira, e, em imagens feitas por ele, é possível ver placas de gelo que se formaram em um riacho que corre sobre as pedras, próximo ao Pico do Calçado.