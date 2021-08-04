Dia dos Pais: 5 vinhos para presentear gastando no máximo R$ 100

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD I.G.P. PAYS DOC CHARDONNAY 2019 (França)

Os vinhos brasileiros são uma ótima pedida. Muita gente ainda tem preconceito; acredita que no Brasil ainda não se faz vinho bom, e por isso acaba não comprando. Garanto que um bom nacional pode arrancar elogios do seu pai. Gosto muito do Almaúnica, Merlot, D.O., de uma vinícola no Vale dos Vinhedos (RS) que produz garrafas limitadas de cada rótulo. Esse é feito com Merlot proveniente de um vinhedo localizado na única D.O. (denominação de origem) do país. Com estágio de 18 meses em barricas de carvalho francês e americano, é um vinho com bastante concentração de fruta, aromas de ameixa seca, geleias, couro e trufas. Muito estruturado na boca e redondo nos taninos. Vai bem com churrasco e comidas mais condimentadas. Quanto: R$ 96,50, no Empório Adega do Sul. (27) 99629-2848.

A Cabernet Franc é uma variedade não muito conhecida, mas que origina excelentes vinhos. A cepa nasceu de um cruzamento entre Sauvignon Blanc e Cabernet Franc, daí seu nome, e a fruta tem casca mais fina, menor acidez e menos taninos. O chileno Tabali Vetas Blancas Cabernet Franc 2017 é uma escolha certeira para entender a tipicidade dessa uva. De cor vermelha intensa, é um vinho elegante no nariz, com notas que vão mais para especiarias, folhas de tabaco, frutas pretas e grafite. Na boca, apresenta taninos firmes e suculentos, resultando em ótima estrutura, persistência e complexidade. Quanto: R$ 99,80, nos supermercados Carone. (27) 3399-3000.

A Nero d’ Ávola é uma das uvas mais importantes da Itália e muito cultivada na região da Sicília. Dependendo do método de vinificação, pode originar tanto vinhos densos e de guarda como vinhos mais frescos e jovens, de aromas bem frutados e versáteis na hora de harmonizar. Uma dica boa é o Mannara Nero D’ Avola, da safra 2018, com aromas de cerejas e ameixas maduras que seduzem o nariz. As frutas se conferem na boca, é bem macio e fácil de beber. Um presente que convida para mais um gole! Quanto: R$ 91,90, na Grand Cru Vitória. (27) 98885-8407.

O mundo do vinho a toda hora se reinventa. Enólogos têm resgatado métodos antigos de vinificação, e um deles é a fermentação em cubas de concreto. A ideia, com essa técnica, é obter vinhos mais puros. Provei recentemente o rótulo argentino Alandes Concrete Tank Red Blend 2020, com as uvas Malbec, Tempranillo e Cabernet Sauvignon. Achei muito interessante a sensação aveludada na boca. É um vinho bem fresco, frutado e com uma acidez média. Tem muito corpo e uma excelente permanência na boca, o que dispensa até acompanhamentos. É daqueles vinhos para quem gosta de bebericar devagar, batendo papo. Quanto: R$ 88, nos supermercados Perim. (27) 99840-3056.