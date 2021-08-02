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Vitrine Dia dos Pais
Uma seleção de presentes para você fazer bonito no próximo domingo, no Dia dos Pais Divulgação/ Arte Geraldo Neto
Para todos os gostos

Dia dos Pais: 40 dicas de presentes para surpreender o seu paizão

Para comemorar a data no próximo domingo (8), selecionamos lembranças para diversos estilos de pais, do esportista ao tecnológico. Os valores começam a partir de R$ 24,99

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 15:54

Publicado em

02 ago 2021 às 15:54
Vitrine Dia dos Pais
Uma seleção de presentes para você fazer bonito no próximo domingo, no Dia dos Pais Crédito: Divulgação/ Arte Geraldo Neto
O próximo domingo é de festa. Na data, será comemorado o Dia dos Pais, momento para celebrar o paizão - mesmo que, por conta da pandemia do coronavírus, você não possa estar perto dele - e também mimá-lo. Por isso, se você está com dificuldade de escolher um presentão ou um presentinho para ele, está no lugar certo!
Abaixo, te damos 40 sugestões para surpreendê-lo no dia 8 de agosto. E tem opções para todos os estilos: do pai esportista ao tecnológico. Confira as opções e escolha o seu presente. 

PAI ESTILOSO

Vitrine Dia dos Pais
Presentes para o pai que gosta de estar na moda Crédito: Divulgação/ Arte Geraldo Neto
  1. Obra Coração Azul (A2), de Milena Almeida. R$ 550,00
  2. Colar Ágata Negra, de Ivana Izoton. R$ 2.580,00
  3. Polo Reserva. R$ 389,00
  4. Óculos Zerezes R$ 595,00
  5. Perfume Jardin de Grasse, de O.U.i. R$ 179,00
  6. Anel em prata Dorion Soares. R$ 1.062,00
  7. Tênis Puma. R$ 449,90
  8. Short Barche. R$ 229,00
  9. Sandália Birkenstock, no Shop2gether. R$ 529,90
  10. Calça Osklen. R$ 347,00
  11. Tênis Mr. Cat. R$ 389,90

PAI ESPORTISTA

Vitrine Dia dos Pais
Presentes para fazer bonito com o pai que adora esportes Crédito: Divulgação/ Arte Geraldo Neto
  1. Camisa Nike, no Shop2gether. R$ 99,90
  2. Bermuda Barcelo, na Centauro. R$ 79,99
  3. Chinelo Ipanema. R$ 24,99
  4. Perfume Natura Homem Tato. R$ 149,90
  5. Mochila Track & Field. R$ 459,90
  6. Perfume 212 Heroes Carolina Herrera. R$ 449,00
  7. Tênis New Balance. R$ 849,99
  8. Óculos Mormaii R$ 349,00
  9. Relógio G-Shock. R$ 999,00

PAI FESTEIRO

Vitrine dia dos pais
Sua pai adora uma festa? Aqui tem as opções certas para ele Crédito: Divulgação/ Arte Geraldo Neto
  1. Jogo de Facas Home Style, na Camicado. R$ 329,00
  2. Casado Damyller. R$ 299,00
  3. Camisa Origens. R$ 129,00
  4. Cooller Térmico, na Uatt? R$ 59,90
  5. Coqueteleira, na Etna. R$ 39,99
  6. Short C&A. R$ 89,99
  7. Relógio de Parede, no Westwing. R$ 449,00
  8. Havaianas Hybrid Bee. R$ 39,99
  9. Perfume 1922 By J.M. Keune. R$ 329,90
  10. Óculos  adidas Originals Eyewear. R$ 635,00

PAI TECNOLÓGICO

VITRINE DIA DOS PAIS
Para o pai que tech: as opções são variadas Crédito: Divulgação/ Arte Geraldo Neto
  1. Kit The Blend, de O Boticário. R$ 299,90
  2. Jaqueta de Nylon Calvin Klein. R$ 1.190,00
  3. Monitor Cardíaco Polar Grit X. R$ 3.949,00
  4. Carregador Portátil, na Imaginarium. R$ 279,90 
  5. Cafeteira Italiana Picolla Cadence Inox. R$ 399,00
  6. Aparador de Pelos Faciais Panasonic. R$ 149,00
  7. Caixa de som Google Nest Audio. R$ 849,00
  8. Óculos Persol, na Óticas Paris. R$ 1.589,00
  9. Tênis Ultraboost 21 Adidas. R$999,99
  10. Mala Airox Victorinox. R$ 2.130,00

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