Dia dos Pais: 40 dicas de presentes para surpreender o seu paizão

O próximo domingo é de festa. Na data, será comemorado o Dia dos Pais, momento para celebrar o paizão - mesmo que, por conta da pandemia do coronavírus, você não possa estar perto dele - e também mimá-lo. Por isso, se você está com dificuldade de escolher um presentão ou um presentinho para ele, está no lugar certo!
Abaixo, te damos 40 sugestões para surpreendê-lo no dia 8 de agosto. E tem opções para todos os estilos: do pai esportista ao tecnológico. Confira as opções e escolha o seu presente.
PAI ESTILOSO
- Obra Coração Azul (A2), de Milena Almeida. R$ 550,00
- Colar Ágata Negra, de Ivana Izoton. R$ 2.580,00
- Polo Reserva. R$ 389,00
- Óculos Zerezes R$ 595,00
- Perfume Jardin de Grasse, de O.U.i. R$ 179,00
- Anel em prata Dorion Soares. R$ 1.062,00
- Tênis Puma. R$ 449,90
- Short Barche. R$ 229,00
- Sandália Birkenstock, no Shop2gether. R$ 529,90
- Calça Osklen. R$ 347,00
- Tênis Mr. Cat. R$ 389,90
PAI ESPORTISTA
- Camisa Nike, no Shop2gether. R$ 99,90
- Bermuda Barcelo, na Centauro. R$ 79,99
- Chinelo Ipanema. R$ 24,99
- Perfume Natura Homem Tato. R$ 149,90
- Mochila Track & Field. R$ 459,90
- Perfume 212 Heroes Carolina Herrera. R$ 449,00
- Tênis New Balance. R$ 849,99
- Óculos Mormaii R$ 349,00
- Relógio G-Shock. R$ 999,00
PAI FESTEIRO
- Jogo de Facas Home Style, na Camicado. R$ 329,00
- Casado Damyller. R$ 299,00
- Camisa Origens. R$ 129,00
- Cooller Térmico, na Uatt? R$ 59,90
- Coqueteleira, na Etna. R$ 39,99
- Short C&A. R$ 89,99
- Relógio de Parede, no Westwing. R$ 449,00
- Havaianas Hybrid Bee. R$ 39,99
- Perfume 1922 By J.M. Keune. R$ 329,90
- Óculos adidas Originals Eyewear. R$ 635,00
PAI TECNOLÓGICO
- Kit The Blend, de O Boticário. R$ 299,90
- Jaqueta de Nylon Calvin Klein. R$ 1.190,00
- Monitor Cardíaco Polar Grit X. R$ 3.949,00
- Carregador Portátil, na Imaginarium. R$ 279,90
- Cafeteira Italiana Picolla Cadence Inox. R$ 399,00
- Aparador de Pelos Faciais Panasonic. R$ 149,00
- Caixa de som Google Nest Audio. R$ 849,00
- Óculos Persol, na Óticas Paris. R$ 1.589,00
- Tênis Ultraboost 21 Adidas. R$999,99
- Mala Airox Victorinox. R$ 2.130,00