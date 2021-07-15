Dia do Homem: 10 produtos de beleza para eles se cuidarem

Os homens querem mais que barba, cabelo e bigode. Eles estão atentos ao xampu, aos produtos do cabelo, usam cremes hidratantes para o corpo e para retardar o envelhecimento. Foi-se o tempo em que a preocupação era apenas com o creme hidratante após o banho de sol.
E o mercado de beleza investe cada vez mais em linhas de produtos desenvolvidas sob medida. A Natura, por exemplo, lança a Natura Homem Tato com a proposta para que os homens se sintam bem na própria pele, deem voz a sua individualidade e se expressem como realmente são, livres de padrões ou estereótipos impostos pela sociedade.
Outras marcas seguem o mesmo caminho. E, para celebrar o Dia do Homem, selecionamos 10 produtos para serem usados na rotina de cuidados. Confira.
Sabonete 3 em 1 Sensitive, da Nivea Men
O produto hidrata e amacia a barba e a face. Sem enxágue e de rápida absorção, não deixa resíduos. Também pode ser usado como loção pós-barba, acalmando a pele e reparando os pequenos ferimentos causados durante o barbear. É rico em elementos hidratantes que agem diretamente na barba e face dando maciez e ajudando no crescimento saudável da barba. Preço: R$ 18,00
Ele promove hidratação e perfumação para a pele, com a fragrância amadeirada do novo Natura Homem Tato. Com toque seco, fácil de espalhar e rápida absorção, protege contra o ressecamento, reparando o aspecto esbranquiçado da pele. Possui fórmula hidratante que contribui para o cuidado e realce de tatuagens e hidratação por até 48 horas. Preço: 28,90
Uma espuma de limpeza de cor laranja vibrante e fragrância marcante. Limpa e refresca profundamente, deixando a pele energizada. Preço: R$ 47,92
Ele reúne praticidade e benefícios que ajudam no autocuidado do homem moderno. Pode ser aplicado tanto na pele, quanto no cabelo e na barba para limpar suavemente, sem ressecar, mantendo a hidratação natural da pele e dos fios, graças à sua fórmula com Pantenol. Sua espuma cremosa promove um efeito refrescante, toque sedoso, macio e suave. Além disso, não deixa os fios do cabelo e da barba oleosos ou pesados.
Uma rica e refrescante espuma de limpeza com textura superfina formulada com ativos e tecnologias de tratamento, como o AMT que limpa e preserva a hidratação natural da pele. A pele fica muito hidratada, nutrida, fresca e macia. Ela remove a sujeira, o excesso de oleosidade e resíduos de outros cosméticos, como protetores solares, com a tecnologia Dirt Cleansing, capaz de eliminar impurezas enquanto retém a hidratação essencial e natural da pele. Preço: R$ 199,99
Com FPS 20, esse gel hidratante de textura leve e refrescante foi desenvolvido especificamente para a pele do homem brasileiro. O produto contém em sua fórmula o óleo de café verde que promove energia útil, ajudando a melhorar a qualidade e o metabolismo da pele. Ele ajuda a hidratar, matificar e reduzir a oleosidade da pele, mantendo sob controle até o fim do dia. Além disso, também a protege contra os raios UVA e UVB, proporcionando uma sensação refrescante e energizante. Preço: R$ 69,90
Enriquecido com um poderoso mix de óleos naturais, entre eles, óleo de amêndoa doce, óleo de coco, óleo de abacate e de Argan, o produto proporciona suavidade, maciez e brilho aos fios. É indicado para barbas médias a longas que costumam apresentar um toque mais áspero. Preço: R$ 220,90
Possui corantes cinza prateados que neutralizam os tons indesejados dos cabelos brancos e grisalhos, além de limpar suavemente os fios. R$ 69,90
O produto foi desenvolvido com Extrato de Linho e Filtro UV: limpa, reduz o tom amarelado e realça a cor natural dos cabelos grisalhos. Preço: R$ 16,90
Fórmula com tecnologia Active Comfort System desenvolvida especialmente para a pele do homem e também para a pele sensível, Vitamina E, Hamamelis e extrato de Camomila, que acalma e ajuda a proteger a pele, prevenindo irritações causadas pelo barbear. Preço: R$ 2,99