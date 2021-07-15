Dia do Homem: 10 produtos de beleza para eles se cuidarem

Sabonete 3 em 1 Sensitive, da Nivea Men

O produto hidrata e amacia a barba e a face. Sem enxágue e de rápida absorção, não deixa resíduos. Também pode ser usado como loção pós-barba, acalmando a pele e reparando os pequenos ferimentos causados durante o barbear. É rico em elementos hidratantes que agem diretamente na barba e face dando maciez e ajudando no crescimento saudável da barba. Preço: R$ 18,00

Ele promove hidratação e perfumação para a pele, com a fragrância amadeirada do novo Natura Homem Tato. Com toque seco, fácil de espalhar e rápida absorção, protege contra o ressecamento, reparando o aspecto esbranquiçado da pele. Possui fórmula hidratante que contribui para o cuidado e realce de tatuagens e hidratação por até 48 horas. Preço: 28,90

Uma espuma de limpeza de cor laranja vibrante e fragrância marcante. Limpa e refresca profundamente, deixando a pele energizada. Preço: R$ 47,92

Ele reúne praticidade e benefícios que ajudam no autocuidado do homem moderno. Pode ser aplicado tanto na pele, quanto no cabelo e na barba para limpar suavemente, sem ressecar, mantendo a hidratação natural da pele e dos fios, graças à sua fórmula com Pantenol. Sua espuma cremosa promove um efeito refrescante, toque sedoso, macio e suave. Além disso, não deixa os fios do cabelo e da barba oleosos ou pesados.

Uma rica e refrescante espuma de limpeza com textura superfina formulada com ativos e tecnologias de tratamento, como o AMT que limpa e preserva a hidratação natural da pele. A pele fica muito hidratada, nutrida, fresca e macia. Ela remove a sujeira, o excesso de oleosidade e resíduos de outros cosméticos, como protetores solares, com a tecnologia Dirt Cleansing, capaz de eliminar impurezas enquanto retém a hidratação essencial e natural da pele. Preço: R$ 199,99

Com FPS 20, esse gel hidratante de textura leve e refrescante foi desenvolvido especificamente para a pele do homem brasileiro. O produto contém em sua fórmula o óleo de café verde que promove energia útil, ajudando a melhorar a qualidade e o metabolismo da pele. Ele ajuda a hidratar, matificar e reduzir a oleosidade da pele, mantendo sob controle até o fim do dia. Além disso, também a protege contra os raios UVA e UVB, proporcionando uma sensação refrescante e energizante. Preço: R$ 69,90

Enriquecido com um poderoso mix de óleos naturais, entre eles, óleo de amêndoa doce, óleo de coco, óleo de abacate e de Argan, o produto proporciona suavidade, maciez e brilho aos fios. É indicado para barbas médias a longas que costumam apresentar um toque mais áspero. Preço: R$ 220,90

Possui corantes cinza prateados que neutralizam os tons indesejados dos cabelos brancos e grisalhos, além de limpar suavemente os fios. R$ 69,90

O produto foi desenvolvido com Extrato de Linho e Filtro UV: limpa, reduz o tom amarelado e realça a cor natural dos cabelos grisalhos. Preço: R$ 16,90