Maquiagem para malhar: produtos para usar durante as atividades físicas

Aliada do autocuidado e bem-estar, a prática de exercícios físicos traz inúmeros benefícios para a saúde. Seja na academia, no parque, ou até mesmo em casa, mexer o corpo e suar muito faz bem e pode ajudar a melhorar a autoestima. E, fique sabendo, caprichar na make e passar produtos de beleza para ir à academia ou se exercitar ao ar livre não é mais um pecado mortal.
Cada vez mais as marcas investem em cosméticos para serem usados antes, durante e depois da atividade física. Em geral, eles têm fórmulas leves, possuem proteção solar e são resistentes à água e ao suor.
A dermatologista Renata Bortolini explica que, além dos produtos de maquiagem, a proteção solar é fundamental, independentemente do local escolhido para se exercitar.
"Além da luz natural do sol, a luz artificial de lâmpadas e eletrônicos também pode acelerar o envelhecimento e aumentar o risco de manchas. A dica é usar filtro solar mesmo durante a atividade física em ambientes fechados". Uma colher de chá de filtro pode ser usada para o rosto e o pescoço, sem esquecer das orelha e da cabeça. E outra colher de chá para o colo e ombros.
A higienização do rosto antes e depois do uso da maquiagem é fundamental. A limpeza do rosto remove os resíduos de maquiagem, poluição e sebo, por isso é a etapa do skincare que evita a obstrução dos poros e a formação de cravos, espinhas e prepara a pele para receber os ativos dos cremes de tratamento.
CUIDADOS
Para quem é adepta da maquiagem, a médica explica que os cuidados começam na limpeza e no preparo com o uso de produtos adequados para cada tipo de pele. "Caso use maquiagem muitas horas por dia, prefira fórmulas com efeito primer mas que tratem a pele. Evite irritações e tenha atenção ao prazo de validade dos produtos. Existe uma data para quando está fechado e outra com o tempo que dura após aberto (data com desenho de um pote)".
Outra dica importante é sempre remover a maquiagem em casa. "Mesmo com a evolução dos produtos é sempre recomendado remover ao chegar em casa. Essa é uma etapa fundamental do skincare para manter o viço e a boa saúde da pele. O ideal é retirar a maquiagem com demaquilante e depois lavar com água e sabão ou usar água micelar em algodão para terminar de remover os resíduos", diz a dermatologista.
NOVIDADES
As marcas de cosméticos investem em produtos resistentes para a prática de atividades físicas. O Boticário e a Track&Field, por exemplo, se uniram e lançaram a linha Make B. Track&Field Unlimited, que oferece proteção e ultra resistência em todas as modalidades de atividade física, até mesmo as aquáticas.
Tecnologia e inovação fazem parte da linha, conferindo aos produtos uma ultra resistência que elimina a necessidade de retoque depois da aplicação, ou no pós-exercício por conta da transpiração. A tecnologia Drop Force, presente na base e no balm labial, por exemplo, possibilita a formação de um filme de extrema proteção e resistência, aumentando a performance do produto quando há o contato com a água ou suor.
Já a Avon lançou recentemente mais um produto na linha de resistência e alta performance. O Power Stay Máscara Extra Volume, que tem a jogadora de futebol Marta como garota-propaganda, é resistente a umidade e ao calor e garante volume por 24 horas.
Confira uma seleção de produtos para maquiagem e skincare para incluir na sua rotina de exercícios.
- Make B. Track&Field Unlimited Base Compacta, de O Boticário (R$ 99,90). Conta com FPS 100 e exclusiva tecnologia drop force, que forma uma película de extrema proteção e resistência, especialmente quando o produto entra contato com água ou transpiração. Com ação antioxidante, a base possui também ativos de alto valor energizante, neutralizando os radicais livres liberados durante a prática de esportes.
- Máscara Sublime À Prova D'água Una, da Natura (R$ 79,90). Com um Pincel HD de cerdas bem curtas e espaçadas que agarram os fios e depositam em cada um a quantidade ideal de pigmento, ela deixa seus cílios com 20 vezes mais volume. É à prova d'água e possui longa duração.
- Lip Gloss, da Dailus (R$ 17,91). Deixa os lábios com um aspecto molhadinho e com muito mais brilho. Além disso, ele tem o poder de transformar o batom matte em brilhante, promovendo hidratação e sem deixar aquela textura pegajosa.
- Power Stay Máscara Extra Volume, da Avon (R$35,99). Formulado para garantir um olhar com até 9 vezes mais volume e sem a sensação de cílios pesados, o produto combina seu exclusivo pincel Power VL e a Tecnologia ColorLock com colágeno e aminoácidos que envolvem, fixam e alcançam até os menores fios e fórmula super preta.
- Protetor Solar Facial La Roche-Posay Anthelios Hydraox Com Cor FPS60 (R$ 89,90). Feito à base de água termal, o produto tem uma textura fluida ultraleve com rápida absorção e toque seco. Possui FPS 60, complexo antioxidante que previne o envelhecimento e é indicado para todos os tipos de pele. Tem uma cobertura leve que uniformiza o tom da pele, além de ser ultra resistente à água, suor, areia e não arder os olhos. Disponível nas versões com cor e sem cor.
- Sébium Pore Refiner, da Bioderma (R$ 109,90). Melhora a textura cutânea, assegura aparência impecável, normaliza a qualidade do sebo natural e desincrusta, o que acaba por reverter e evitar o surgimento de imperfeições. Com ingredientes, como o ácido silícico, que é capaz de esfoliar suavemente, resgatar a luminosidade e devolver o brilho saudável, o produto protege eficientemente e ainda pode ser utilizado como primer.
- ISDIN Fusion Water (R$ 97,00). Protetor solar facial de uso diário que ao mesmo tempo que protege com o FPS 60, possui uma textura ultraleve à base de água, controla a oleosidade da pele e tem rápida absorção. Além disso, possui Ácido Hialurônico, que proporciona hidratação da pele e é Sea Friendly, ou seja, não prejudica a vida marinha.
- Lápis de Olhos Berinjelito, da Quem Disse, Berenice? (R$ 32,90). Sua fórmula tem textura macia, longa duração e cor intensa já no primeiro traço. São várias cores e diferentes acabamentos: mate, metalizado e glitter. Tem boa fixação e não borra ao longo do dia.
- Style Dry Texturizer, da Keune (R$ 77,90). É um spray texturizador com acabamento matte que absorve a oleosidade acumulada ao longo do dia e devolve instantaneamente aos fios um leve volume. Com algumas borrifadas você tem um efeito cabelo de praia, mas sem o brilho comum dos sprays de sal.