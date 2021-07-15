Maquiagem para malhar: produtos para usar durante as atividades físicas

Os produtos da linha Make B. Track&Field Unlimited oferecem proteção e ultra resistência em todas as modalidades de atividade física, até mesmo as aquáticas. Crédito: Divulgação O Boticário

Aliada do autocuidado e bem-estar, a prática de exercícios físicos traz inúmeros benefícios para a saúde. Seja na academia, no parque , ou até mesmo em casa , mexer o corpo e suar muito faz bem e pode ajudar a melhorar a autoestima. E, fique sabendo, caprichar na make e passar produtos de beleza para ir à academia ou se exercitar ao ar livre não é mais um pecado mortal.

Cada vez mais as marcas investem em cosméticos para serem usados antes, durante e depois da atividade física. Em geral, eles têm fórmulas leves, possuem proteção solar e são resistentes à água e ao suor.

A dermatologista Renata Bortolini explica que, além dos produtos de maquiagem, a proteção solar é fundamental, independentemente do local escolhido para se exercitar.

"Além da luz natural do sol, a luz artificial de lâmpadas e eletrônicos também pode acelerar o envelhecimento e aumentar o risco de manchas. A dica é usar filtro solar mesmo durante a atividade física em ambientes fechados". Uma colher de chá de filtro pode ser usada para o rosto e o pescoço, sem esquecer das orelha e da cabeça. E outra colher de chá para o colo e ombros.

A higienização do rosto antes e depois do uso da maquiagem é fundamental. A limpeza do rosto remove os resíduos de maquiagem, poluição e sebo, por isso é a etapa do skincare que evita a obstrução dos poros e a formação de cravos, espinhas e prepara a pele para receber os ativos dos cremes de tratamento.

CUIDADOS

Para quem é adepta da maquiagem, a médica explica que os cuidados começam na limpeza e no preparo com o uso de produtos adequados para cada tipo de pele. "Caso use maquiagem muitas horas por dia, prefira fórmulas com efeito primer mas que tratem a pele. Evite irritações e tenha atenção ao prazo de validade dos produtos. Existe uma data para quando está fechado e outra com o tempo que dura após aberto (data com desenho de um pote)".

Outra dica importante é sempre remover a maquiagem em casa. "Mesmo com a evolução dos produtos é sempre recomendado remover ao chegar em casa. Essa é uma etapa fundamental do skincare para manter o viço e a boa saúde da pele. O ideal é retirar a maquiagem com demaquilante e depois lavar com água e sabão ou usar água micelar em algodão para terminar de remover os resíduos", diz a dermatologista.

NOVIDADES

As marcas de cosméticos investem em produtos resistentes para a prática de atividades físicas. O Boticário e a Track&Field, por exemplo, se uniram e lançaram a linha Make B. Track&Field Unlimited, que oferece proteção e ultra resistência em todas as modalidades de atividade física, até mesmo as aquáticas.

Os produtos da linha Make B. Track&Field Unlimited oferecem proteção e ultra resistência em todas as modalidades de atividade física, até mesmo as aquáticas. Crédito: Divulgação O Boticário

Tecnologia e inovação fazem parte da linha, conferindo aos produtos uma ultra resistência que elimina a necessidade de retoque depois da aplicação, ou no pós-exercício por conta da transpiração. A tecnologia Drop Force, presente na base e no balm labial, por exemplo, possibilita a formação de um filme de extrema proteção e resistência, aumentando a performance do produto quando há o contato com a água ou suor.

Já a Avon lançou recentemente mais um produto na linha de resistência e alta performance. O Power Stay Máscara Extra Volume, que tem a jogadora de futebol Marta como garota-propaganda, é resistente a umidade e ao calor e garante volume por 24 horas.

Confira uma seleção de produtos para maquiagem e skincare para incluir na sua rotina de exercícios.

Uma seleção de produtos para ajudar na make e skincare para a malhação Crédito: Divulgação/ Arte: Geraldo Neto