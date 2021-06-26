5 cuidados para continuar a correr no frio

É preciso disposição, ânimo e roupas adequadas para correr no frio Crédito: Freepik

Com o frio do inverno, é preciso um pouco mais de disposição para encarar qualquer atividade física. Se você gosta de corrida ao ar livre, é preciso ainda mais ânimo. Mas saiba que, com alguns cuidados, é possível continuar praticando o exercício.

O educador físico Christian Rosa, que é pós-graduado em fisiologia de esporte de endurance, explica que muitas pessoas associam as dores articulares ao clima. "A relação que podemos confirmar é o fato que, com mudanças na pressão atmosférica, podemos ter alterações na sensibilidade dos neurônios motores e o frio pode diminuir o fluxo sanguíneo em algumas regiões do corpo. A combinação disso pode levar uma sensação de desconforto e dores nas articulações".

O profissional, que é treinador de corrida da Wellness, diz que a principal meta para evitar alguns problemas é manter o corpo aquecido. "No mercado, atualmente existem peças como coletes corta ventos ou até underwear, que são as roupas que usamos embaixo das tradicionais, para manter seu treino seguro e em dia".

Também é importante entender o aquecimento como parte fundamental da preparação. A ideia é preparar as articulações para o que ela vai encarar na sequência. "Simular os movimentos para que corpo assimile fisiologicamente e mecanicamente do que vai ser exigido", diz Christian Rosa.

Christian Rosa diz que é preciso entender o aquecimento como preparação da corrida Crédito: Divulgação Christian Rosa

"Além dos exercícios de mobilidade articulares e solturas (corrida estática, alternados, pequenos saltos e alongamentos) aconselha-se tiros curtos, ou seja, corrida de curtíssima distância para calibrar seu sistema" Christian Rosa - Educador físico

ROUPAS ADEQUADAS

Entre os inúmeros benefícios, a prática da corrida protege de doenças como o câncer e cardiovasculares; melhorar a qualidade do sono; combate a depressão, além de reduzir o risco de diabetes, infarto e do Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A educadora física Tatyana Bringel, da academia Razões do Corpo, diz ser normal sentir preguiça de treinar no frio. "Mas, não é porque esfriou que você pode - e não deve! - atrapalhar a rotina de treino. Muito menos, usar desculpas para deixar a corrida e a dieta balanceada de lado. Lembre-se que treinar aumenta a energia e disposição para aguentar a rotina diária".

Além do aquecimento - ele evita e previne lesões graves, atuando também contra as dores no corpo - é essencial ter roupas ideais para a prática esportiva. "Trajes térmicos e corta vento são os mais indicados, por serem leves e fáceis de tirar conforme a temperatura corporal aumenta. O importante é iniciar a corrida mais bem agasalhado e ir tirando a roupa gradualmente, mesmo porque após o exercício o corpo esfria muito rápido e você já terá uma blusa para se proteger rapidamente", diz a professora.

Tatyana Bringel diz que o aquecimento evita e previne lesões graves Crédito: Tatyana Bringel

"Beba água, pois apesar da menor quantidade de suor aparente e a pouca sede, o corpo desidrata" Tatyana Bringel - Educadora física

Quer manter a disposição e continuar correndo mesmo no inverno? Os profissionais listaram 5 dicas para enfrentar o frio.