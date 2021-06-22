Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bem-estar

5 chás ideais para consumir no inverno

Sommeliers indicam chás e infusões que podem ser grandes aliados para o corpo e a mente nessa época do ano
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

22 jun 2021 às 16:00

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 16:00

Chá no inverno
A bebida traz conforto e aconchego, além de promover uma melhora na saúde Crédito: Isadora Heimig
Com a chegada do inverno, a temperatura já mudou no Espírito Santo. E que tal aproveitar o friozinho e se deliciar com um chá? A bebida traz conforto e aconchego, além de promover uma melhora na saúde, pois contém vitaminas e sais minerais, que podem ajudar no aumento da imunidade. 
A sommelière de chá Dani Mendes explica que a bebida ajuda a aquecer o corpo, combate a ansiedade e melhora a imunidade, sendo um ritual que acalma e traz paz. “Os chás provocam conforto interno, já que contêm ativos que harmonizam as emoções e garantem equilíbrio físico. Quando paramos para fazer qualquer coisa por nós mesmos isso gera prazer e bem-estar”, diz
O chá é feito da Camellia Sinensis, uma planta usada para produzir seis tipos de chás, sendo o mais popular o verde. “Todo chá é feito dessa planta, mas a forma de preparo é diferente, o que origina diferentes tipos da bebida”, ensina Dani.

BENEFÍCIOS

O sommelier de chá Michel Bitencourt, que é Ceo da Tea Shop no Brasil, explica que o consumo da bebida pode ajudar no aumento da imunidade, além de melhorar o bem-estar, como o efeito digestivo e relaxante. "Também auxilia na digestão, relaxa o corpo (que muitas vezes se contrai nos dias mais frios), e ainda aquece", diz.
Chá no inverno
A bebida traz conforto e aconchego, além de promover uma melhora na saúde Crédito: Isadora Heimig
Ele conta que os chás e infusões são democráticos, e podem ser tomados por adultos, crianças e gestantes. "Basta entender seu organismo e o momento para apostar no mais recomendado para seus objetivos", diz. Os profissionais selecionaram 5 chás e infusões para você aproveitar no inverno. Confira. 

Rooibos Vanilla

Gengibre, capim-limão, casca de laranja, pétalas de flores, pólen, cítricos e hibisco branco são os principais ingredientes desta infusão, ideal para quando a nossa garganta nos pede suavidade e calma.
Considerado uma das bebidas mais saudáveis do planeta, o chá-verde é o mais popular na área da saúde. É rico em catequina EGCG que são antioxidantes que ajudam na prevenção do envelhecimento celular. De acordo com a revista European Journal of Preventive Cardiology, estudos comprovaram que na China, onde se consome muito chá, houve redução da taxa de doenças cardiovasculares e mortalidade por outras doenças devido o consumo regular da bebida. O chá-verde ainda atua no sistema imunológico, de modo geral, e o recomendado é que seu consumo seja de 600 ml por dia, três vezes por semana.
Diminui a sensação de cansaço e sonolência ao longo do dia, auxilia na digestão, tem propriedades cardiovasculares, pois ajuda a diminuir o colesterol ruim (LDL) e tem ação anti-inflamatória.
Mescla de chás-pretos com canela, gengibre, pimenta rosa, raíz de alcaçuz e aroma de leite. A presença das especiarias torna este chá ideal para auxiliar em problemas estomacais, além de conter as propriedades diuréticas e analgésicas da pimenta rosa.
O Rooibos é um arbusto da África do Sul que tem uma cor de caramelo e sabor naturalmente adocicado. Os benefícios são inúmeros, mas além de rica em cálcio e ferro, esta infusão estimula a produção de insulina, é diurética, ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares, combate gastrites e é anti-inflamatória.

Veja Também

O que é cringe? Internautas da geração Z apontam 'micos' dos millennials

Veja 7 cremes para cuidar dos pés em casa no inverno

Rotina de beleza: dicas essenciais para ter uma pele linda e saudável

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bem estar Saúde Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia
Imagem de destaque
Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados