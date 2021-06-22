5 chás ideais para consumir no inverno

Com a chegada do inverno, a temperatura já mudou no Espírito Santo. E que tal aproveitar o friozinho e se deliciar com um chá? A bebida traz conforto e aconchego, além de promover uma melhora na saúde, pois contém vitaminas e sais minerais, que podem ajudar no aumento da imunidade.
A sommelière de chá Dani Mendes explica que a bebida ajuda a aquecer o corpo, combate a ansiedade e melhora a imunidade, sendo um ritual que acalma e traz paz. “Os chás provocam conforto interno, já que contêm ativos que harmonizam as emoções e garantem equilíbrio físico. Quando paramos para fazer qualquer coisa por nós mesmos isso gera prazer e bem-estar”, diz
O chá é feito da Camellia Sinensis, uma planta usada para produzir seis tipos de chás, sendo o mais popular o verde. “Todo chá é feito dessa planta, mas a forma de preparo é diferente, o que origina diferentes tipos da bebida”, ensina Dani.
BENEFÍCIOS
O sommelier de chá Michel Bitencourt, que é Ceo da Tea Shop no Brasil, explica que o consumo da bebida pode ajudar no aumento da imunidade, além de melhorar o bem-estar, como o efeito digestivo e relaxante. "Também auxilia na digestão, relaxa o corpo (que muitas vezes se contrai nos dias mais frios), e ainda aquece", diz.
Ele conta que os chás e infusões são democráticos, e podem ser tomados por adultos, crianças e gestantes. "Basta entender seu organismo e o momento para apostar no mais recomendado para seus objetivos", diz. Os profissionais selecionaram 5 chás e infusões para você aproveitar no inverno. Confira.
Rooibos Vanilla
Gengibre, capim-limão, casca de laranja, pétalas de flores, pólen, cítricos e hibisco branco são os principais ingredientes desta infusão, ideal para quando a nossa garganta nos pede suavidade e calma.
Considerado uma das bebidas mais saudáveis do planeta, o chá-verde é o mais popular na área da saúde. É rico em catequina EGCG que são antioxidantes que ajudam na prevenção do envelhecimento celular. De acordo com a revista European Journal of Preventive Cardiology, estudos comprovaram que na China, onde se consome muito chá, houve redução da taxa de doenças cardiovasculares e mortalidade por outras doenças devido o consumo regular da bebida. O chá-verde ainda atua no sistema imunológico, de modo geral, e o recomendado é que seu consumo seja de 600 ml por dia, três vezes por semana.
Diminui a sensação de cansaço e sonolência ao longo do dia, auxilia na digestão, tem propriedades cardiovasculares, pois ajuda a diminuir o colesterol ruim (LDL) e tem ação anti-inflamatória.
Mescla de chás-pretos com canela, gengibre, pimenta rosa, raíz de alcaçuz e aroma de leite. A presença das especiarias torna este chá ideal para auxiliar em problemas estomacais, além de conter as propriedades diuréticas e analgésicas da pimenta rosa.
O Rooibos é um arbusto da África do Sul que tem uma cor de caramelo e sabor naturalmente adocicado. Os benefícios são inúmeros, mas além de rica em cálcio e ferro, esta infusão estimula a produção de insulina, é diurética, ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares, combate gastrites e é anti-inflamatória.