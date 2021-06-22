5 chás ideais para consumir no inverno

Rooibos Vanilla

Gengibre, capim-limão, casca de laranja, pétalas de flores, pólen, cítricos e hibisco branco são os principais ingredientes desta infusão, ideal para quando a nossa garganta nos pede suavidade e calma.

Considerado uma das bebidas mais saudáveis do planeta, o chá-verde é o mais popular na área da saúde. É rico em catequina EGCG que são antioxidantes que ajudam na prevenção do envelhecimento celular. De acordo com a revista European Journal of Preventive Cardiology, estudos comprovaram que na China, onde se consome muito chá, houve redução da taxa de doenças cardiovasculares e mortalidade por outras doenças devido o consumo regular da bebida. O chá-verde ainda atua no sistema imunológico, de modo geral, e o recomendado é que seu consumo seja de 600 ml por dia, três vezes por semana.

Diminui a sensação de cansaço e sonolência ao longo do dia, auxilia na digestão, tem propriedades cardiovasculares, pois ajuda a diminuir o colesterol ruim (LDL) e tem ação anti-inflamatória.

Mescla de chás-pretos com canela, gengibre, pimenta rosa, raíz de alcaçuz e aroma de leite. A presença das especiarias torna este chá ideal para auxiliar em problemas estomacais, além de conter as propriedades diuréticas e analgésicas da pimenta rosa.