Inverno começa com alerta de ventos e queda de temperatura no ES

O inverno chegou, oficialmente às 0h32 desta segunda-feira (21). Com a nova estação, predominam as temperaturas mais baixas e os ventos mais fortes. Depois do alerta para queda brusca nas temperaturas, com previsão de declínio maior que 5°C neste início de semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de ventos costeiros, com perigo potencial para, pelo menos, 20 cidades capixabas.
Até às 21 horas desta segunda (21) há previsão de ventos fortes em cidades do litoral Sul do Estado, na Região Serrana e na Grande Vitória. Veja os municípios em alerta:
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Cariacica
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo Do Sul
- Santa Leopoldina
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória