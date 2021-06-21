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Frio

Inverno começa com alerta de ventos e queda de temperatura no ES

Até às 21 horas desta segunda (21) há previsão de ventos fortes em cidades do litoral Sul do Estado, na Região Serrana e na Grande Vitória
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

21 jun 2021 às 10:07

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 10:07

Capixaba começa a semana com frio
Capixaba começa a semana com frio Crédito: Fernando Madeira
O inverno chegou, oficialmente às 0h32 desta segunda-feira (21). Com a nova estação, predominam as temperaturas mais baixas e os ventos mais fortes. Depois do alerta para queda brusca nas temperaturas, com previsão de declínio maior que  5°C neste início de semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de ventos costeiros, com perigo potencial para, pelo menos, 20 cidades capixabas.
Até às 21 horas desta segunda (21) há previsão de ventos fortes em cidades do litoral Sul do Estado, na Região Serrana e na Grande Vitória. Veja os municípios em alerta:
  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Aracruz
  4. Cariacica
  5. Domingos Martins
  6. Fundão
  7. Guarapari
  8. Ibiraçu
  9. Iconha
  10. Itapemirim
  11. Marataízes
  12. Marechal Floriano
  13. Piúma
  14. Presidente Kennedy
  15. Rio Novo Do Sul
  16. Santa Leopoldina
  17. Serra
  18. Viana
  19. Vila Velha
  20. Vitória

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