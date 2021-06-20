Espírito Santo tem alerta do Inmet para queda brusca na temperatura

O inverno começa oficialmente nesta segunda-feira (21), mas o capixaba deve começar a sentir as mudanças no clima ainda nas últimas horas do outono. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de queda brusca de temperatura a partir das 21 horas deste domingo (20), com um declínio maior que 5 °C.
Segundo o instituto, a frente fria deve atingir a Grande Vitória e as regiões Serrana e Sul. Ao todo, 35 municípios do Espírito Santo receberam o alerta de perigo, válido até as 23h59 desta segunda.
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atilio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guarapari
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
Diante da queda brusca na temperatura, o Inmet alertou ainda para a existência de risco à saúde. A mudança no clima também deve ser sentida em parte do Estado do Rio de Janeiro.