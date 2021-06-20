Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais frio

Espírito Santo tem alerta do Inmet para queda brusca na temperatura

Inverno começa nesta segunda-feira (21), mas temperatura deve cair em mais de 5 °C já na noite deste domingo (20). Frente fria deve atingir pelo menos 35 cidades capixabas
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

20 jun 2021 às 13:48

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 13:48

Capixaba começa a semana com frio
Capixaba começa a semana com frio Crédito: Fernando Madeira
O inverno começa oficialmente nesta segunda-feira (21), mas o capixaba deve começar a sentir as mudanças no clima ainda nas últimas horas do outono. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de queda brusca de temperatura a partir das 21 horas deste domingo (20), com um declínio maior que 5 °C.

Veja Também

Inverno no ES: agosto de fortes frentes frias e chuva acima do normal

Segundo o instituto, a frente fria deve atingir a Grande Vitória e as regiões Serrana e Sul. Ao todo, 35 municípios do Espírito Santo receberam o alerta de perigo, válido até as 23h59 desta segunda.
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves 
  3. Anchieta 
  4. Apiacá 
  5. Atilio Vivacqua 
  6. Bom Jesus do Norte 
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemirim 
  9. Castelo 
  10. Conceição do Castelo 
  11. Divino de São Lourenço 
  12. Domingos Martins 
  13. Dores do Rio Preto 
  14. Guarapari 
  15. Guaçuí 
  16. Ibatiba 
  17. Ibitirama 
  18. Iconha 
  19. Irupi 
  20. Itapemirim 
  21. Iúna 
  22. Jerônimo Monteiro 
  23. Marataízes 
  24. Marechal Floriano
  25. Mimoso do Sul
  26. Muniz Freire 
  27. Muqui 
  28. Piúma
  29. Presidente Kennedy 
  30. Rio Novo do Sul 
  31. São José do Calçado 
  32. Vargem Alta
  33. Venda Nova do Imigrante 
  34. Viana 
  35. Vila Velha
Diante da queda brusca na temperatura, o Inmet alertou ainda para a existência de risco à saúde. A mudança no clima também deve ser sentida em parte do Estado do Rio de Janeiro.

Veja Também

Frio muda cenário e "congela" Caparaó Capixaba; veja fotos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima espírito santo frente fria Inmet Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados