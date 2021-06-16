Rotina de beleza: dicas essenciais para ter uma pele linda e saudável

A pele precisa ser higienizada duas vezes ao dia, mas é preciso cuidado com alguns sabonetes de limpeza. Crédito: Shutterstock

Cuidar da pele é algo básico para manter a saúde do tecido cutâneo. Por isso, algumas escolhas são essenciais para ter (e manter) a pele linda e saudável. Limpar corretamente, usar o protetor solar diariamente, higienizar com um produto eficaz...

Existem alguns truques, que podem ser adotados no dia a dia, e que farão você alcançar o objetivo. A pele precisa ser higienizada duas vezes ao dia (de manhã e à noite), mas é preciso cuidado com alguns sabonetes de limpeza. “Quanto mais abrasivo for o produto de limpeza, mais ele vai retirar a sujidade e a barreira protetora do estrato córneo, fazendo com que a pele fique desidratada. Por esse motivo, surgiram os limpadores suaves”, afirma o farmacêutico Maurizio Pupo, pesquisador, consultor em Cosmetologia e diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Ada Tina Italy.

A pele precisa ser higienizada duas vezes ao dia Crédito: Freepik

A limpeza da pele requer um delicado equilíbrio entre alcançar uma excelente higiene ao mesmo tempo em que a barreira protetora do estrato córneo é mantida. "A suavidade é importante porque o dano de barreira induzido pelo limpador aumenta a perda de água transepidérmica, ou seja, piora a hidratação natural da pele, que age como uma esponja para reter a água no tecido. Também sabemos que produtos mais abrasivos interferem na microbiota da pele, reduzindo o número de bactérias boas que agem como defensores”, diz o especialista.

ESFOLIE

A cirurgiã plástica Beatriz Lassance explica que o processo de esfoliação estimula a renovação celular e melhora a textura da pele. "Além disso, o esfoliante retira o excesso de sebo acumulado nos poros, ajudando a proteger o tecido de cravos e espinhas, e também potencializa a capacidade de absorção dos cosméticos pela pele, deixando-a preparada para o uso de cremes", diz.

Capaz de retirar células mortas e melhorar a qualidade da pele, o esfoliante deve ser espalhado em movimentos circulares após o sabonete, mas com cuidado para não exagerar no atrito, o que pode sensibilizar e irritar a pele. Além disso, fique atento às fórmulas.

A dermatologista Claudia Marçal diz que é preciso ficar atento às fórmulas Crédito: Divulgação Matheus Campos

"Um bom esfoliante deve ter partículas uniformes de tamanho pequeno ou médio e origem natural, como seda do arroz, sementes de apricot e linhaça. E deve ser formulado com ativos calmantes, anti-inflamatórios e hidratantes para ser capaz de remover as impurezas sem agredir o tecido cutâneo" Claudia Marçal - Dermatologista

ADICIONE ANTIOXIDANTES AO HIDRATANTE

O nosso organismo possui um sistema antioxidante endógeno, que se encarrega de combater os radicais livres. “Contudo, por causa de um processo metabólico, nosso corpo produz mais radicais livres quando exposto aos raios UVA, UVB e calor. Então, o organismo não dá conta do recado", explica a farmacêutica Maria Eugenia Ayres, da Biotec Dermocosméticos.

Os antioxidantes podem ter duas ações, como prevenção (com neutralização dos radicais livres) e, também, como recuperação após os danos causados. "O antioxidante diminui a concentração dessas moléculas e a inflamação no local; além disso, ele repara quase que de maneira imediata os danos", conta a farmacêutica. Existem diversos desses ativos disponíveis em cosméticos e na farmácia de manipulação como Alistin, Coffee Skin, Arct-Alg, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina B3, Ácido Ferúlico e SuperOX C.

USE PROTETOR SOLAR

O filtro solar é vital para a prevenção do câncer de pele - mas também para manter a pele jovem, firme e elástica Crédito: Maksym_Azovtsev/ Freepik